El Arosa se encontrará a un Compostela en caída libre

El Arosa se encontrará el domingo en Santiago a un Compostela en crisis. Los santiagueses fueron el tercer mejor equipo de la primera vuelta con 32 puntos. Pero pasaron de luchar por el título a una caída libre en la segunda vuelta, en la que solo contabilizan 9 puntos, por lo que son el segundo peor equipo solo por delante del Ceares. El Compos lleva ocho jornadas sin ganar. Su bache parece no tener fondo, pero sigue a tiro de los puestos de play-off porque es octavo con 41 puntos, dos menos que el Coruxo que es quinto.



El duelo ante el Arosa está marcado en rojo para los locales, ya que decidirá el objetivo por el que lucharán en este último mes de liga. Si el Arosa asalta el Vero Boquete de San Lázaro se situará a 3 puntos del Compostela, que de todas formas no parece que se vaya a meter en un lío con la permanencia porque en la penúltima jornada recibirá al descendido Ceares. En sus últimos partidos en San Lázaro perdió 1-2 con el Navalcarnero, empató 1-1 con el Coruxo, perdió 0-1 con la Llanera y empató sin goles con el Arenteiro. En la primera parte de la temporada ningún visitante fue capaz de ganar en San Lázaro. El Compostela sumó 5 victorias y 4 empates, marcando 19 goles y encajando 8. Pero sus números ahora son muy diferentes. Ya no es fiable como local: 1 victoria, 3 empates y 2 derroras, marcando 4 goles y encajando 5. Pese a todo el Arosa no se fía en absoluto del mal momento santiagués. Luisito Míguez sigue preparando a conciencia el partido de la matinal del domingo, con la idea de sorprender a su rival y llevarse los 3 puntos. Con 35 a falta de 4 jornadas, el Arosa está muy necesitado. El técnico cuenta con casi toda la plantilla disponible, una vez que Róber y Mon ya se ejercitan con cierta normalidad con el grupo. El técnico de Teo podrá hacer dos descartes en la convocatoria. Tras el derbi ante el Pontevedra la cifra de jugadores apercibidos de sanción, con 4 amarillas, ha aumentado a seis. Pero en el Arosa no piensan en esta circunstancia. Afrontan un nuevo derbi gallego como otra final. La misma mentalidad que su afición, que ya ha retirado un centenar de entradas para respaldar al equipo en Santiago, aunque la mayoría viajará por su cuenta en coches y no en el autobús fletado por el club