El Arosa entra en depresión. Continúa su particular pesadilla esta temporada en casa al perder ante el Barbadás 1-2 en otro partido en el que volvió a mostrarse muy blando en defensa, encajando dos goles en las dos primeras llegadas de su rival en la primera parte. Cae al sexto puesto, fuera de play-off, y deja una sensaciones muy desalentadoras, mientras su afición cae en la resignación al ver a su equipo sin alma. Ante otro rival de la parte baja, el Arosa cede puntos y sigue en caída libre.

Gonzalo Salgado



En estos momentos y tras su actuación en su regreso a A Lomba, pensar que puede acabar en play-off parece ilusorio. Cierto es que afrontó la cita contra el penúltimo sin ninguno de sus centrales, pero su juego y su forma de competir invita a su paciente afición a pensar que todavía no se ha tocado fondo. Lo peor no fue la derrota, sino la lesión de Martín Diz al final. A falta de pruebas, no pinta nada bien su tobillo, que acabó muy inflamado.

Gonzalo Salgado



David López “Perú” alineó a Mario y Javi Rey como pareja de centrales. Rivera jugó en punta, aunque se pasó la primera parte más cerca de los centrocampistas que del área. Con Romay otra vez muy apagado, el mediocampo se limitó a la actividad de Concheiro y a las pinceladas de Hugo Villaverde. De inicio nadie podía suponer lo que depararía la tarde. El Arosa empezó dominando a través de la posesión en los primeros minutos y Martín realizó un disparo a puerta desde el vértice del área grande que repelió el portero Bruno.

Gonzalo Salgado



Los locales salieron con la idea de cargar el juego por las bandas, con Martín en la izquierda y Torrado en la derecha. Pero cualquier plan previsto saltó por los aires muy pronto. Con muy poco el penúltimo clasificado hizo gol. A los nueve minutos en un despeje de Nespeira. Le salió un pase a campo contrario que mejoraron Brain Clemente y Fernando para armar un ataque rápido por la izquierda. Sin oposición prácticamente. El primer remate en área lo despejó Conde, pero en el segundo ajustó abajo al palo largo Fernando. Por enésima vez el Arosa encajando gol. Un clásico los últimos meses.

Gonzalo Salgado



Por delante en el marcador los ourensanos se defendieron bien, esperando a que el Arosa se equivocase con balón. Los visitantes no se desorganizaron. Las únicas ocasiones locales, no demasiado claras, fueron una falta de Concheiro que despejó bien colocado de puños Bruno y una volea de Iñaki alta en área tras acción de saque de banda. Pocas veces consiguió Martín Diz en la primera parte llegar hasta línea de fondo. Lo hizo en el 25 y puso un centro al área que quedó suelto en la frontal para un disparo con mucha intención de Romay, que se perdió alto por poco.



El Arosa volvió a dar facilidades en defensa en la segunda llegada al área de los visitantes. Una falta lateral que cabeceó libre de marca Nespeira al palo y marcó en el área pequeña también completamente sólo el portugués Gabi, con todo el Arosa parado en área mirando.



Segundo batacazo para un equipo que dimite cuanto tiene que defender o ganar duelos. El tercero fue literal. Se lo dio Javi Rey contra el muro perimetral al tratar de salvar un balón que se perdía por línea de banda. Unos instantes después se recuperó del golpe en la cabeza. Hasta el descanso el Arosa no consiguió inquietar al Barbadás, ni en juego ni a balón parado. Parte del público despidió al equipo local con silbidos al ecuador.

Gonzalo Salgado



Tras el parón obligado Perú retiró a Iñaki y dio entrada a Compa, que se situó en punta junto a Rivera, por lo que Hugo se fue a la derecha.



El Arosa en la segunda parte no consiguió cambiar la dinámica del juego, por lo que el Barbadás logró que no pasase nada de inicio, salvo el tiempo. Diez minutos hubo que esperar para ver el primer remate local. De Rivera desde la frontal. Tocó en Compa y atrapó el portero Bruno.



A la hora de juego llegó el 1-2. En un despeje fallido de Nespeira hacia su propia área en globo. Compa lo disputó con Villarino y tras botar lo atacó Hugo, provocando un choque entre un defensa y el portero Bruno. El rebote acabó con el balón superando la línea de gol. Con media hora por delante, el Arosa vio cerca la posibilidad de rescatar algún punto en una tarde que estaba siendo aciaga.

Gonzalo Salgado



Pero el partido se volvió a trabar. Perú trató de agitar el árbol dando entrada a Duque por Romay mediada la segunda parte, por lo que Hugo volvió a posiciones interiores. Lejos de asediar, las ocasiones del Arosa llegaron de forma puntual y espaciadas. Compa generó otra tras robar un balón en línea de fondo tras galopada de Diz, pero su disparo abajo con poco ángulo lo repelió el portero Bruno Rielo. Más clara la tuvo el goleador de Valga en el 84, tras un gran pase desde el borde del área de Hugo Villaverde, pero su remate con la izquierda en el vertice del área pequeña lo salvó Bruno.

Gonzalo Salgado



En el tiempo de aumento el Arosa perdió por lesión a Martín Diz, por lo que acabó el partido con diez y sin hacer sufrir a su rival. Quizá eso fue lo peor del partido, la forma plácida con la que otro equipo de la parte baja se lleva puntos de Vilagarcía. Después de doce partidos como local, el Arosa ha dejado escapar puntos hasta en nueve encuentros, por lo que sigue firmando una de sus temporadas más pobres en casa desde que regresó a Tercera hace más de una década.

Gonzalo Salgado



Con el Alondras ubicado en la quinta plaza con dos puntos de ventaja, el Arosa buscará la próxima semana en Valladares un triunfo que corte una nueva racha de tres semanas sin ganar. Para ello deberá mejorar mucho en cuanto a intensidad y agresividad en las áreas. En caso contrario lo que resta de temporada se le puede hacer muy largo.

Ficha técnica:

Arosa: Conde; Torrado (Noel, min. 87), Javi Rey, Mario García, Luis Castro; Concheiro, Romay (Duque, min. 66); Iñaki (Compa, min. 46), Hugo Villaverde, Martín Diz; Rivera (Javi Pereira, min. 83).

Barbadás: Bruno Rielo; Gabri, Villarino, Pablo Corzo, Nespeira, Pablo Rubio (Mario Fariña, min. 83), Toño, Brais Pardo (Rivero, min. 56), Gabi (Xinzo, min. 74), Braia Clemente (Konaté, min. 56) y Fernando.

Goles: 0-1 Fernando (min. 9); 0-2 Gabi (min. 32); 1-2 Hugo (min. 60).

Árbitro: Alcalá Rey. Amarilla a Hugo Villaverde por los locales y a Pablo Rubio, Villarino, Toño, Gabri, Pablo Corzo y Rivero por los visitantes.

Puertas abiertas a la resignación

El Arosa declaró el partido como jornada de puertas abiertas en su regreso al campo de A Lomba, que estrenó megafonía. Unas novecientas personas se animaron a acudir al estadio, pero pronto comprobaron que la tarde iba a ser como la mayoría de toda la temporada en casa: decepcionante. El 0-2 silenció los bombos de la Escuadra Arlequinada. Al descanso hubo algunos pitos. Al inicio de la segunda parte el 1-2 animó algo al personal, pero el Arosa no consiguió asediar y se fue diluyendo, salvo alguna ocasión puntual. La gente se marchó del campo resignada y asumiendo que este año incluso será complicado que el equipo juegue el play-off, de acuerdo a lo que han visto en casa hasta la fecha.

Gonzalo Salgado

Perú: “No podemos permitirnos esa falta de contundencia y de actitud defensiva”