"El Arosa es el equipo más compacto y difícil de superar de la categoría”

El Arosa recibe el domingo en A Lomba (17 horas) al Arzúa del Alberto Mariano. El entrenador santiagués, viejo conocido de la afición arlequinada, dirige a un equipo muy joven que es décimo y quiere mantener la categoría, un objetivo caro porque podrían descender hasta 5 de los 16 equipos de la liga.

- ¿En qué momento de la temporada está el Arzúa?

Creo que hemos conseguido ser más compactos y no encajar tanto. A pesar de ser jóvenes, los chicos entienden mejor lo que demanda la categoría.Y estamos ahí en media tabla peleando con todos, excepto con los tres trasatlánticos que están en las primeras plazas.

- Si descienden Polvorín y Bergantiños, podrían caer el 30 % de los equipos de Tercera. Menuda barbaridad...

Así es. Bajarían cinco equipos salvo que el que juegue play-off de Tercera ascienda, por lo que serían cuatro. Es como si en Primera División descendiensen siete. Al final el descenso no lo marca el tercero por abajo, sino el que tiene 22 puntos, por lo que estás a un partido. Es verdad que somos muchos equipos implicados. En cinco puntos estamos ocho o nueve equipos, todos en riesgo.

- El Arzúa empezó mal, después sin embargo tuvo una buena dinámica varios meses pero ahora llegan las derrotas otra vez. ¿A qué se debe?

Pues a dos factores. Primero el calendario. Nosotros en la segunda vuelta hemos jugado con Somozas, Vilalbés, Barco y Fabril. Y ahora nos toca Arosa. No es lo mismo jugar partidos de "tu liga" que contra los de arriba. También influye que nosotros tenemos 15 jugadores sub 23, nuestro tipo de equipo no es muy diferente al de un filial. Tenemos mucha gente de primer año sénior o segundo año sénior. Vienen de estar en equipos dominadores de base, como Celta, Deportivo, Lugo o Compostela. Acostumbrados a un tipo de juego que en el Arzúa no se puede desarrollar. Están mejorando en aspectos como la concentración defensiva y en adaptarse a los choques y contactos. A medida que pasan los partidos compiten mejor, porque la calidad la tienen, pero la toma de decisiones en Tercera no tiene nada que ver con juveniles. Todo esto explica que nosotros suframos un poco más al principio de cada vuelta.

- Tras Fabril y Celta C, el Arzúa puede ser considerado como el tercer filial. Son 14 jugadores sub 23 con minutos en Tercera, muchos de ellos por encima de 800 e incluso 1.000 minutos ya...

De hecho yo creo que somos un pelín más jóvenes que el Celta C. Dentro de lo que podemos optar, tenemos que ir a por jugadores que vengan a estudiar a Santiago porque el tema geográfico nos ayuda. Y apostar por jugadores que, por diferentes razones, no han tenido un buen primer año sénior o no han cumplido la expectativas, por eso quieren venir a un equipo donde van a tener más minutos. Ese el tipo de futbolista al que podemos aspirar y lo que hemos firmado. Si conseguimos mantener la columna vertebral, este equipo en dos o tres años será a tener muy en cuenta. Pero ahora mismo toca sufrir por pecados de juventud.

- Destacan dos nombres de jugadores que el año pasado eran todavía juveniles. Entre Lucas Antañón y Hugo Suárez suman 11 goles, más de la mitad de los 20 que lleva el equipo...

Lucas viene del Celta juvenil. Es un futbolista de velocidad pura, uno para uno y definición. Muy potente. A veces comete errores en la toma de decisión como es lógico. Pero está en constante evolución. Lucas viene del Compostela juvenil. Tiene un poco más de talento a la hora de asociarse. Le falta un poco de físico aún, aunque ha mejorado mucho en los últimos meses, sobre todo en el aspecto defensivo. Y también tiene que mejorar en la toma de decisión en ataque. Ambos están en constante evolución. No me quedaría solo con sus cifras goleadoras, sino en como empezaron la temporada y como están ahora. Son chicos de futuro, honestos y que les gusta trabajar. Sabemos que será difícil que puedan quedar en un equipo como el nuestro porque todo el mundo los está viendo.

- El Arzúa, con solo 5 puntos en 9 partidos, es uno de los peores equipos a domicilio. ¿A qué se debe?

Pues a lo que comentaba antes. Cuando los equipos contrarios, aunque sea a base de balones largos, nos meten en nuestra área, cuando la afición del equipo local aprieta, cuando se necesitan futbolistas a los que no les queme el balón cerca de nuestra área... pues nosotros eso no lo tenemos o lo hacemos peor que otras cosas. Sobre todo porque los chicos no han vivido este tipo de situaciones. Han jugado en equipos en los que difícilmente se han encontrado este tipo de situaciones en fútbol base. Nosotros aprendemos a base golpes. Cometemos menos errores que a principio de temporada. Fuimos capaces de empatar en Vilalba y Redondela, aunque se nos escapó en Paiosaco tras ir ganando 1-2. Nosotros fuera de casa somos un equipo que va a sufrir.

- ¿No parece el escenario ideal A Lomba para subsanar este déficit?

(Risas) A ver, para un equipo como el nuestro no es el mejor escenario para sacar puntos, pero somos optimistas en el sentido de que hemos mejorado en estas facetas. El otro día perdemos contra el Fabril en el 72 en una de las pocas que nos generan. Estamos en evolución pero vamos a encontrarnos a un Arosa que es el rival más completo de la categoría.

- ¿Por qué dice eso?

El Fabril es un poco mejor en casa. Fuera me gusta un poco más el Bouzas, pero en conjunto el Arosa es el mejor equipo, el más compacto y el más difícil de superar porque es capaz de jugar a cosas diferentes perfectamente bien. Además A Lomba es es un campo difícil porque tiene una afición numerosa que anima y aprieta mucho. Además es un equipo con un cuerpo técnico de primer nivel, con experiencia y resultados incuestionables...Son muchas cosas. No es para ser optimistas, pero nosotros no sabemos especular. Si tenemos un buen día y el Arosa no lo tiene lo vamos a poner en dificultades y a eso vamos. A que no desarrollen su juego y a intentar desarrollar el nuestro. A meterlos en dificultades y meterle ritmo al partido. Y a intentar seguir aprendiendo de esos errores de juventud. Desde luego vamos a ir a por los tres puntos sin "nada que perder", con mucha ilusión, con respeto pero con valentía.

- ¿Tiene bajas el Arzúa?

Tenemos varias dudas. David Noya está con gripe, Odilo tiene un golpe en la cabeza. Ángel viene de una microrotura aunque empezó a entrenar, Catú entró en convocatoria pero aún está muy verde porque sale de una rotura parcial del ligamento lateral externo, mientras que Cristopher sigue con un problema en la planta del pie. Tengo media docena de dudas y no van a estar todos.