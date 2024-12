El Arosa examina su competitividad ante un Estradense extra motivado y muy respaldado

La dinámica positiva del Arosa debe pasar esta tarde un exigente examen en A Estrada ante el segundo clasificado (17 horas). El equipo de Míchel Alonso se bate contra un Estradense muy motivado, plagado de exarosistas y arropado por su numeroso público. En el año de su centenario, los locales son segundos superado el primer tercio de competición y sueñan con hacer algo grande en liga. Aventajan en tres puntos a un Arosa que quiere sacare la espina clavada que supuso su último empate ante el Gran Peña y alargar su increíble racha a domicilio, puesto que lleva seis victorias seguidas como visitante.

Lección aprendida contra el Gran Peña

Míchel Alonso tiene toda la plantilla disponible, a excepción de un Duque al que cada vez le queda menos para estrenarse en enero. El Arosa ha preparado el partido sin contratiempos y con confianza. “Ha sido una buena semana. Hemos analizado lo que pasó el otro día, fue un partido que nos enseñó cosas”, explica el técnico ferrolano, que saca algo en limpio del empate ante el Gran Peña: “O ganas o aprendes y este partido nos sirve para aprender muchas cosas”.

A Míchel no le sorprende la clasificación del Estradense

Al entrenador arlequinado no le sorprende la buena marcha del Estradense. “Creo que tiene futbolistas como para estar donde está. Aparte de que estén haciendo las cosas bien, el nivel individual de la plantilla es de equipo para estar arriba”. En el conjunto de entrena Manuti destacan la gran cantidad de jugadores para aparecer en la zona central del mediocampo, con mucha capacidad para asociarse y generar. Son los casos de los exaroistas Vidal, Mella, Porrúa o Raúl. Su técnico, Manuti, ha declarado abiertamente que el Estradense saldrá con la intención de dominar el juego a través del balón y jugar en campo contrario. Su objetivo no es sólo gana el partido, sino que ser mejor que el Arosa. “Su primera idea es meter balones por dentro, teniendo muchos futbolistas en el espacio central”, apunta Míchel. “Nuestra intención es tener presencia en campo rival. Es cierto que ellos son un equipo cuya gente de arriba te exige mucho, por lo que tenemos que ver como nos ajustamos y ver si somos capaces de imponernos”.

Fiabilidad defensiva como reto

Se espera por tanto un auténtico toma y daca. El Arosa es letal en transición, pero en los últimos partidos también ha recibido goles, por lo que necesita mejorar en defensa, sobre todo teniendo delante un rival con mucha capacidad ofensiva y un delantero resolutivo como Víctor Gamarra, que lleva siete tantos. Dejar la portería a cero es un objetivo que se marcan en Vilagarcía. “Sabemos que el camino es ser fiables defensivamente. En este partido dejar la portería a cero sería un paso muy importante para poder ganar”.

Ambientazo

El Estradense estará muy arropado por su afición, algo a lo que no acostumbra el Arosa fuera de casa. “Por lo que me dicen, ellos meten mucha gente y hay algo de rivalidad”, comenta al respecto Míchel Alonso. “Es muy bueno para la categoría que haya estos ambientes y seguro que nuestra gente también se hará notar. Hay que disfrutar del ambiente y competir como siempre”.