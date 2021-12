“El Arosa te exige. Este es un partido señalado”, dice el entrenador del Móstoles URJC

El Arosa visita el domingo a las 12 horas al Club Deportivo Móstoles URJC, club fundando en 1996 tras la desaparición del CD Móstoles. Tras ocho temporadas en Tercera logró el ascenso a Segunda RFEF el pasado verano y se ha adaptado muy bien a la categoría. Sobre todo en su campo de El Soto, de hierba natural, donde hasta solo pudo ganar el Navalcarnero como visitante.



Tras un inicio de liga irregular, el conjunto madrileño le ha tomado el pulso a la liga y lleva varias semanas entre los mejores tras encadenar cuatro victorias seguidas (Marino por 0-1, Llanera por 2-0, Segoviana por 0-1 y Coruxo por 2-0). Tras esta racha cayó en su visita al líder Adarve por la mínima y se vio sorprendido por el citado Navalcarnero en el otro derbi (0-1), pero la semana pasada ganó en Avilés por 0-1. Un resultado que tuvo consecuencias en el equipo asturiano, que ha cambiado de entrenador.



El Móstoles Universidad Rey Juan Carlos es sexto con 21 puntos, 4 más que el Arosa y en sus filas cuenta con jugadores experimentados en Segunda B, como el portero Tejero, Gassama, Chupe, Portilla, Álvaro Sánchez, que lleva 8 goles, o Salomon Obama. Además del veterano Mantovani, que no jugará ante los arlequinados por lesión, por lo que no podrá reencontrarse sobre el césped con su excompañero y amigo Alberto Martín. Juntos hicieron historia en el Leganés durante cuatro temporadas, en las que pasaron de Segunda B a consolidar al equipo en Primera.



En la plantilla del Móstoles URJC también destacan jugadores jóvenes formados en los grandes clubes de la capital de España.



Al frente del equipo está el joven Víctor González. “Hicimos un partido de mucho nivel en Avilés”, reconoce el técnico. “Este partido contra el Arosa es muy importante, vital de cara al final de año”. El técnico local habla de la progresión de su equipo. “Estamos teniendo clara nuestra identidad, estamos generando mejoría sobre eso. En Avilés jugamos en campo contrario, presionamos alto y tuvimos más ocasiones de gol. El equipo jugó como grupo y estamos creciendo”. En Móstoles el del Arosa como “un partido señalado”. Víctor González analiza a los arlequinados. “Es un rival que tiene ideas claras, se asocia bien, tienen buen pie y quiere llevar el peso del partido a través del dominio y del ataque. Te exige. Me parece un equipo interesante, pero nosotros en este último partido en casa del año tenemos que hacer un grandísimo partido”.



El Arosa deberá adaptarse a las bajas temperaturas madrileñas en esta época del año. “Sabemos que va a hacer fresco a las 12 de la mañana en diciembre”, dice el entrenador del Móstoles. “Nos encanta jugar en casa, se siente una atmósfera diferente porque la afición está con el equipo”.