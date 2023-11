El Arosa fija los precios de las entradas para el partido contra el Valencia

Solo unas horas después de conocerse el sorteo de la segunda eliminatoria de Copa del Rey, que emparejó al Arosa y el Valencia, la directiva del club vilgarciano anunció los precios de las entradas para el partido, que se jugará el martes 5 de diciembre a las 21 horas en A Lomba. Las cantidades fijadas tanto para socios como para no socios son más elevadas que la eliminatoria anterior ante el Granada.

De esta forma, los socios del Arosa de Tribuna pagarán 25 euros y los de Preferencia 20 euros. Mientras que los Sub 12 abonarán 10 euros. Los socios con carné especial acceden gratis al campo, pero deben retirar también su entrada a coste cero en las oficinas del club. Se despacharán a lo largo de la próxima semana. Desde el lunes día 20 hasta el viernes día 24.

En el caso del público general (no socios) los precios estipulados para las entradas son de 50 euros en Tribuna, 40 euros en Preferencia y 25 euros en las dos gradas de Fondo. Los menores de 6 años acceden gratis, aunque deberán sacar su entrada en las oficinas situadas en A Lomba. No hay venta online y las entradas para no socios se empezarán a despachar el lunes 27 de noviembre.

El Arosa quiere aprovechar el tirón que tiene el Valencia, un histórico del fútbol español, para hacer una buena taquilla que repercuta en las arcas del club.