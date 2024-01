El Arosa juvenil empata en Lugo y mantiene su colchón de diez puntos sobre el descenso

El Arosa juvenil empató sin goles en el campo de A Cheda ante el CD Lugo y mantiene su buena línea de resultados y su colchón de ventaja de diez puntos sobre la zona de descenso.



El equipo de David López “Perú” salió por el partido en A Cheda, con una presión alta en la primera parte. Salvo en acciones a balón parado, los locales no inquietaron la portería de Rubén. Todas las llegadas y ocasiones fueron del Arosa. Memet llegó en dos ocasiones a línea de fondo y sirvió balones atrás que Tymo y Joel no pudieron concretar. También Raúl generó otra llegada con centro que no aprovecharon los visitantes, que se fueron con la sensación al descanso de haber perdonado demasiado.



En la segunda parte el Arosa empezó igual, dominador y yéndose arriba a por el gol. Y otra vez volvió a perdonar. Memet remató al larguero y en el rechace no acertó Noel de cabeza, en un balón que le botó muy alto y se fue por encima del larguero.



A partir de ahí el juego se igualó y en los últimos minutos se abrió más. Fue un ida y vuelta en el que el Lugo mejoró con Cidre en banda izquierda. Pudo ganar cualquiera.



El sábado a las 19 horas el Arosa recibirá al Choco enm Zacande.

Ficha técnica:

CD Lugo: Mateo Suárez, Mateo Dean, Izan, Daniel García, Diego (Lucas, min. 75), Noel (Íker, min. 88), Carlos Dono (Xavier Cidre, min.75), Adrián, Antón, Noah (Iriarte, min. 88) y Aimar (Blas, min. 63).

Arosa SC: Rubén, Raúl (Álex García, min, 79), Dani Nieto, Paulo, Sergio Prieto (Seijo, min. 79), Iván Varela, André, Joel Duarte, Noel Chaves (Mateo García, min. 86), Memet (Jacobo Folgar, min. 63) y Tymo (Manu Campos, min. 63).

Árbitro: Lago Barreiro, asistido por Blanco Méndez y Rosendo Cancela. Amarilla al visitante Jacobo Folgar.