El Arosa juvenil, con dos fichajes, visita al Deportivo en Abegondo

El Arosa juvenil visita este sábado a las 12 horas al Deportivo en Abegondo. El equipo de David López "Perú" se reforzó esta semana con los fichajes de Jacobo Folgar, que procede del Deportivo, y de Álex García (Alcorcón).En el caso del primero se trata de un central de segundo año, que también puede jugar de lateral derecho. Folgar fue campeón de España cadete hace dos temporadas siendo titular en la Selección Gallega. Mientras que el isleño Álex García es un extremo de tercer año que se inició en la cantera de la ED Arousa, antes de pasar al RC Celta en edad cadete. Esta temporada la inició en el Alcorcón madrileño. Ambos entran en la lista y podrían debutar en Abegondo, donde Perú tiene las bajas de Fabio y André por lesión.

El Deportivo empezó titubeante la liga, con una sola victoria en el primer mes de competición, pero en las últimas jornadas está en plan apisonadora (ganó 8-1 al Revilla y 6-0 al Bansander), por lo que ha escalado hasta la cuarta plaza, a 6 puntos del líder Celta.

En los locales no jugará el exarlequinado Hugo Villaverde, que sufrió una lesión en el ligamento lateral externo de una rodilla y estará de baja cuatro meses. Además el caldense estaba yendo convocado ya con el filial. "Tienen muy buenos jugadores. Los ví contra el Celta y me gustaron mucho, fueron mejores con balón en varias fases", advierte Perú, que también destaca que "en transición son letales, por lo que te pueden hacer daño en ambas situaciones". El Arosa, que marcha octavo, tratará de no hacer concesiones y plantar cara a uno de los grandes favoritos al título.