El Arosa juvenil puso contra las cuerdas al Dépor (2-2)

El Arosa juvenil sigue su línea ascendente de juego y resultados en División de Honor. Esta mañana empató en Vilaxoán ante el RC Deportivo 2-2 en un partido en el que fue mejor durante muchas fases del juego y estuvo dos veces por delante en el marcador. Fer, el mejor del duelo, adelantó al Arosa mediada la primera parte. Kevin, en una acción individual, empató justo antes del descanso. De nuevo Fer apareció en el segundo tiempo para regalarle el 2-1 a Migui Fernández, pero un penalti permitió a Kevin empatar a menos de diez minutos del final. Un resultado que aleja al Depor de la lucha por el título y mantiene al Arosa en la buena senda hacia su objetivo de la permanencia, con 5 puntos de colchón sobre la zona de descenso.

Manuel Pablo, técnico visitante, introdujo ocho cambios en el once respecto al equipo que el miércoles eliminó al Villarreal en los cuartos de final de Copa del Rey. La rotación y resaca coperas en los visitantes, unida al elevado nivel competitivo del equipo de David López "Perú" como local en Vilaxoán, permitió al Arosa imponer su plan con su dibujo 3-4-1-2, colapsando el juego de un Deportivo impreciso y sin apenas profundidad.

Tras un par de avisos el Arosa hizo diana. Maniobró Redondo en la izquierda y puso un gran centro al segundo palo que empujó con el pie a la red Fer. A partir de ahí el Depor fue un quiero y no puedo ante la buena disposición táctica de su rival, pero justo antes del descanso apareció Kevin Sánchez entre líneas para darse la vuelta, sortear a varios contrarios y sacarse un disparo abajo que se le escurrió al debutante Rodri.

Ni el mazazo que supuso el empate en un momento psicológico afectó al Arosa en la segunda parte. Fiel a su plan de no dejar iniciar al Deportivo por dentro y solo cederle espacio a los laterales, el equipo de David López "Perú" empezó mejor y volvió adelantarse en el marcador antes de la hora de juego. Fer arrancó en campo propio por la derecha. Condujo, esperó a entrar en área para hacer un cambio de ritmo y una acción técnica con la que dejó sentado al lateral internacional sub 18 Berrocal y puso el pase de la muerte con la derecha que empujó al fondo de la red Migui Fernández.

El capitán Migui Fernández celebra el segundo tanto del Arosa, que realizó un gran partido en Vilaxoán ante el Dépor / Gonzalo Salgado



Manuel Pablo introdujo un triple cambio tras el 2-1, dando entrada a Garaboa, Mardones y Carreira. Un rato después también introdujo a Baldomar. El Arosa defendió replegado y al Deportivo le costó generar ocasiones, pero en el minuto 82 Rodri golpeó en un balón dividido a Mardones y el árbitro esta vez decretó penalti, a diferencia de una jugada anterior con caída de Garaboa en área. Kevin marcó desde los once metros y de ahí al final el Deportivo se volcó en busca del 2-3 pero fue el Arosa el que tuvo más cerca el tercero a la contra por medio de Fer y Víctor. Al final el empate dejó un sabor agridulce a los locales, pero las sensaciones fueron excelentes y se llevaron una ovación del numeroso público que se dio cita en Vilaxoán.

David López "Perú"

"Seguramente si nos los dicen antes del partido firmaríamos un punto contra el Dépor, pero tal y como se dio el partido la sensación que nos queda es que pudimos haber rascado algo más", dijo el técnico local al final del partido. "Sabíamos que venían de jugar entre semana y teníamos que aprovechar esa situación. Creo que lo hicimos y estuvimos bien".

Ficha técnica:

Arosa: Rodri, Fabio (Arón, min. 66), Sergio Prieto, Dani Sánchez, Nico, Redondo, Lucas García, Migui Fernández, Lucas Aguín (Sami, min. 79), Abel (Arón, min. 46) y Fer (Víctor, min. 90).

Deportivo: Xabi, Noah (Seidi, min. 46), Vilela, Evan (Baldomar, min. 70), Manu Berrocal, Carleto (David Carreira, min. 60), Montero, Manu Ferreiro, Álex Delgado (Mardones, min. 60), Kevin Sánchez y Hugo Villaverde (Pablo Garaboa, min. 60).

Goles: 1-0 Fer (min. 23); 1-1 Kevin (min. 42); 2-1 Migui Fernández (min. 58); 2-2 Kevin, de penalti (min.83).

Árbitro: Juncal Moreira (Pontevedra). Mostró amarilla a Dani, Migui, Rodri y Redondo por los locales, y a Kevin, Evan y Seidi por el Deportivo.