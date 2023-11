El Arosa juvenil recibe el domingo a un Sporting de Gijón muy mexicano

El Arosa juvenil recibe el domingo a las 12 horas en Zacande al Spórting de Gijón en la decimosegunda jornada de liga de División de Honor. Los asturianos son séptimos con 14 puntos, uno más que el Arosa, por lo que a falta de cuatro jornadas para que se cierre la primera vuelta tienen muy difícil ya clasificarse para la Copa del Rey, puesto que están a 9 puntos del cuarto puesto que ocupa el Deportivo.

David López "Perú" recupera a André, tras el parón que tuvo la competición la pasada semana, pero pierde por un percance muscular a Manu Campos, mientras que Fabio continúa lesionado.

Los arlequinados esperan plantar cara a un rival que tras la llegada del grupo mexicano Orlegi al club está intentando potenciar el equipo con jóvenes promesas mexicanas. Son los casos del mediapunta Ángel Contreras (América), que es el jugador más destacado del Sporting juvenil, o del internacional sub 18 Mauricio Medrano (Atlas). El Sporting tiene acuerdos con el Santos Laguna y el Atlas, ambos propiedad del Grupo Orlegi, y con el América de México. Además, el club gijonés también está potenciando el segundo filial, el Sporting C que milita y lidera la Primera Astur.

"Sus números indican que tienen poca efectividad con solo 12 goles a favor y fuera de casa no ganaron ningún partido", explica Perú, que espera a un rival "dominador con balón" y que tiene "extremos con muy buen uno contra uno". El Arosa espera igualar las diferentes facetas del juego y poder estar en condiciones de llevárselo incluso, pese a la entidad del rival.