El Arosa juvenil recibe mañana en Vilaxoán al Racing de Santander

El Arosa juvenil recibe el domingo a las 12 horas en Vilaxoán al Racing de Santander, cuarto clasificado del grupo I de División de Honor. Partido de máxima exigencia de nuevo para el equipo de David López “Perú”, que viene de ser goleado en Vigo ante el RC Celta, que está peleando por el título con Deportivo y Sporting de Gijón. Más lejos están los santanderinos, que están siendo el mejor equipo de entre los otros trece. El Arosa se aferra a lo sucedido en el partido de la primera vuelta, cuando consiguió dejar su portería a cero en Santander y regresó con un punto.

El Arosa juvenii quiere plantar cara al Racing de Santander tras los dos empates ante Coruxo y Roces y la goleada encajada con el Celta / G. S.

Perú tiene la duda de Miguel Fernández, que ha estado fuera toda la semana por motivos de viaje. Pero espera que pueda jugar mañana. “El Racing tiene dos jugadores muy rápidos en banda, son verticales y tienen mucha velocidad, por lo que tenemos que controlar eso”, explica el entrenador del Arosa. “Hemos visto que han ido cambiando su juego con el paso de los partidos, ya no inician siempre en corto. Intentaremos que no estén cómodos. La derrota en Vigo nos tiene que hacer ver que tenemos que trabajar como bloque y no cada uno hacer la guerra por su cuenta”, dice Perú, que espera la mejor versión de su equipo. El partido será retransmito en directo a través del canal de youtube de Emitimos TV.

Óscas Marcos operado

El jugador juvenil del RC Celta Óscar Marcos fue operado con éxito el viernes de la rotura de clavícula que sufrió en el partido del domingo pasado ante el Arosa. El jugador internacional sub 17 iniciará ahora la recuperación, bajo la supervisión del Doctor Cota. Todavía es pronto para conocer el plazo en el que podrá volver a los terrenos de juego, pero se perderá el próximo compromiso con la selección española que dirige Julen Guerrero.

Selecciones Gallegas

Los jugadores de la cantera del Arosa Lucas Eiris y Manu Campos han sido convocados respectivamente para las Selecciones Gallegas Sub 14 y Sub 16 que disputan la próxima semana en Cádiz la segunda fase del Campeoanto de España. Con Galicia Sub 14 también viaja el ribadumiense Dani Gondar (RC Celta), mientras que en la Sub 16 que disputará la fase oro ante las selecciones de Madrid, País Vasco y Andalucía, están convocados el cambadés Lucas Castro y el caldense Rubén Fernández, ambos del Deportivo.