El Arosa juvenil viaja mañana a Gijón para medirse al TSK Roces, rival directo por la permanencia

El Arosa juvenil viaja mañana a Gijón para disputar la segunda jornada de División de Honor Juvenil ante el TSK Roces, que también empezó la liga sumando un empate, en su caso en el campo del Compostela (1-1). El entrenador David López "Perú" pudo ver la pasada semana en directo en Santiago a los asturianos. "É un equipo que incorporou bastantes xogadores, moitos do Arenal. En Santiago xogou 4-4-2 e estivo moi cómodo defendendo en bloque medio-baixo, pero é dificil descifrar a súa forma de xogar na casa".

En un campo no demasiado grande y de hierba sintética, el Arosa intentará ser más directo. "No modelo de xogo temos que ser máis verticais porque non temos tanta calidade como o ano pasado para desorganizar aos rivais con posesións longas". Perú considera al TSK Roces "un rival directo na loita pola permanencia", por lo que el partido cobra mayor revelancia para la expedición arlequinada, que parte a las 8:45 horas desde A Lomba.

El técnico no podrá contar con el lateral Sergio Prieto, convocado con el primer equipo para el partido ante el Barco. A falta de una duda por disipar contará con David Conde, Rubén, Teo, Mateo, Dani Sánchez, Nico Casalderrey, Garabán, Fabio, Víctor, Miguel Fernández, Fernando, Arón, Fer, Pedro, Seijo, Sindo y Abel.