El Arosa levanta el vuelo

El Arosa logró su primera victoria de la temporada en A Lomba y la segunda seguida en liga al derrotar al filial del CD Lugo por 3-0. Marcaron Martín Diz, Rivera y Javi Pereira, este último de penalti. El equipo de Míchel Alonso volvió a echar el candado y ofreció de nuevo una versión de equipo sólido y dominador de las áreas. El resultado confirma su recuperación, hace olvidar el angustioso inicio de liga y sigue aumentando la confianza de un equipo que ha esclarecido sus ideas.

Luis Castro volvió a estar batallador y entregado al trabajo en la banda izquierda / Gonzalo Salgado



Tras la lluvia caída durante toda la mañana, el Arosa volvió a apostar por minimizar riesgos en campo propio, al igual que en Vilalba, iniciando en largo y evitando salir en juego combinativo. Míchel Alonso repitió el once, con el cambio de Martín Diz por Romay. El vilagarciano se fue a banda derecha e Iñaki jugó por dentro, por detrás de Rivera. Portería a cero, orden defensivo y solidez. Ese fue el abecé del Arosa de inicio, por lo que empezó llevando la iniciativa un Polvorín con una línea de cuatro formada por Nacho Puente, Carlos Alonso, Manu Buide y Alberto Freire. Ju fue el pivote, acompañado del ex del Estradense Raúl Paz. Sobrido, en la derecha, Rubal y Lansade formaron la línea de tres, mientras que Jorge Maceira fue la referencia en ataque.

Mario, que repitó de lateral izquierdo, lanza un envió ante el ribeirense José Sobrido / Gonzalo Salgado



El campo, blando y pesado, exigía a nivel físico. El Arosa fue creciendo en el partido a medida que avanzaban los minutos, buscando mucho al espacio a Martín Diz en la derecha. El propio Diz dio el primer aviso a los nueve minutos, al finalizar con un disparo desviado desde el vértice del área una acción iniciada en saque de banda en el lado contrario.



A los 16 minutos, el Arosa transicionó por la derecha. Se asociaron Iñaki y Martín. El mexicano le puso el balón a la carrera y el centro abajo a la frontal del vilagarciano lo remató alto Rivera, consiguiendo los primeros aplausos del fiel público que acudió al campo desafiando la desapacible tarde de lluvia.

En el veinte, el Arosa dio otro aviso. En un córner lanzado por Concheiro al segundo palo, donde tocó de cabeza Pacheco y el balón se paseó por el área pequeña sin rematador. La siguiente fue en una acción de izquierda a derecha, muy buena. Centró Martín Diz y no llegó por poco Iñaki de cabeza.

Pese a la tarde desapacible por la lluvia, la afición no faltó a su cita con el Arosa en A Lomba / G. Salgado



En el 22 llegó el 1-0. Martín Diz recibió por dentro en tres cuartos de campo en el sector derecho. Se orientó para centrar con la izquierda y le salió un chut perfecto que superó en su parábola al meta esloveno Vidrih y se coló por la escuadra tras tocar el larguero y el palo. Primer gol del Arosa en A Lomba en liga. Un golazo.

El portero esloveno Vidrih ve como el balón entra por la escuadra en el primer gol obra de Martín Diz / Gonzalo Salgado



El 1-0 reforzó el plan local, que dio otro aviso a la media hora. En un balón que ganó Luis Castro, todo derroche físico. Profundizó otra vez por la derecha Martín Diz a pase de Iñaki y acabó disparando abajo desde la frontal Concheiro. Salvó el portero Vidrih con una buena estirada a su izquierda.



Los últimos minutos de la primera parte fueron accidentados. Primero chocaron con sus cabezas Mario y Carlos Alonso. Ambos sufrieron sendas brechas y el ex del Bouzas no pudo continuar, dejando su sitio en los visitantes a Héctor González, hijo del exjugador internacional del Real Madrid Raúl. El otro encontronazo lo protagonizaron el meta Álex Vila y Sobrido, en este caso con menores consecuencias.

La Escuadra Arlequinada se acordó del cántabro Felipe, que se lesionó la pasada semana en Vilalba / G. Salgado



El Arosa empezó bien la segunda parte, sin renunciar a buscar el segundo. Primero probó Rivera desde larga distancia y a continuación remató con el pie Iñaki un centro de Luis Castro. En ambas acciones Vidrih respondió.



El primero de los dos únicos avisos del Polvorín en la segunda parte llegó en el minuto 56, en un disparo del ribeirense José Sobrido desde la frontal que se perdió alto, pero al Lugo B le estaba costando mucho llegar y generar peligro. Aunque dio otro susto en un córner el que midió mal en su salida Álex Vila. El técnico visitante, Dani Galán, movió ficha con un doble cambio. Entraron el catoirense Hugo Padín y Noah. En el Arosa, Míchel Alonso introdujo a Javi Rey y Romay, refrescando el centro del campo al dar descanso a Concheiro e Iñaki.



Los cambios le sentaron bien al Arosa. Sobre todo porque Javi Rey y Óscar Varela formaron un doble pivote que permitió al Arosa ser un equipo sin fisuras por dentro y muy difícil de atacar. El Polvorín lo intentaba, no le quedaba otra dado el resultado, pero la sensación era que el Arosa con espacios iba a matar el partido en cualquier transición que llevase Romay. No tardó mucho en llegar el 2-0. El Arosa sentenció el partido. Óscar Varela le robó la cartera a Ju al borde del área y habilitó a Romay, que no se puso nervioso para asistir a un Rivera que batió a placer a Vidrih por abajo en el minuto 72.

Pacheco salta con Jorge Maceira ante la atenta mirada de Óscar Varela / Gonzalo Salgado



En el último cuarto de hora el partido se puso perfecto para que el Arosa ampliase la cuenta. Los jugadores que entraron desde el banquillo siguieron aportando. Noel y Álex Compa, que entraron en el triple cambio junto a Javi Pereira a falta de un cuarto de hora, protagonizaron la siguiente ocasión del Arosa. El cambadés se fue en velocidad por la izquierda y puso un centro abajo que remató forzado el de Cordeiro por encima del larguero. El propio Noel, que aprovechó al máximo sus minutos, realizó una acción individual que supuso el penalti en el 86, al ser derribado cuando entraba en área por el vértice izquierdo. Javi Pereira marcó el 3-0 desde los once metros con un remate abajo centrado, engañando al portero debutante.

El Arosa se dio un baño de confianza. La próxima semana en Betanzos buscará su tercera victoria seguida. l

Ficha técnica:

Arosa SC: Álex Vila; Carlos Torrado, Pacheco, Samu Santos, Mario García; Óscar Varela, Concheiro (Romay, min. 66); Martín Diz (Javi Pereira, min. 79); Iñaki (Javi Rey, min. 66), Luis Castro (Noel Chaves, min. 79); Rivera (Álex Compa, min. 79).

Lugo B: Ivan Vidrih; Nacho Puente; Carlos Alonso (Héctor, min. ,40), Manu Buide (Mateo, min. 76), Alberto Freire; Ju, Raúl Paz (Noah, min. 66); Sobrido, Rubal, Lansade (Pablo Martínez, min. 76); Jorge Maceira (Hugo Padín, min. 66).

Goles: 1-0 Martín Diz (min. 22); 2-0 Rivera (min. 72); 3-0 Javi Pereira, de penalti (min. 86).

Árbitro: Rodríguez Delgado. Amarilla a Concheiro.

Incidencias: Jornada 5. A Lomba. 700 personas.



Míchel Alonso: "La línea tiene que ser esta"



“Fue un partido que tuvimos controlado casi de principio a fin. Conseguimos mantener al Lugo B a raya, sobre todo con lo que teníamos pensado que nos podían hacer daño en transiciones. Creo que fuimos capaces de generar lo suficiente para hacer tres goles e incluso alguno más”, explicó Míchel Alonso en su lectura del partido. El ferrolano reconoce que su equipo está levantando el ánimo y ha ganado solidez. “Había que adaptarse a las circunstancias y lo hicimos bien en este aspecto. El equipo en estos últimos dos partidos en solidez dio un paso adelante. Creo que del mal inicio podemos casi empezar a olvidarnos y eso es lo que espero”.

Míchel Alonso da indicaciones a sus jugadores durante el partido / Gonzalo Salgado

Míchel habló de la importancia de echar el candado en esta categoría. “La línea tiene que ser esta”, dijo, “son dos partidos con portería a cero en la que nos generaron poco”. Las dos victorias permiten ver las cosas “de otra forma” al Arosa y a su técnico tras el “doloroso” inicio de liga. Los vilagarcianos afrontarán con más confianza la visita a Betanzos.

Escuadra Arlequinada y equipo van de la mano

A pesar de la lluvia que cayó durante todo el día, A Lomba presentó un buen ambiente en sus gradas. La peña oficial del club, Escuadra Arlequinada, se acordó del cántabro Felipe Peredo, que estará unos meses alejado de los terrenos de juego por lesión, para mostrar un mensaje de apoyo y ánimo a través de una pancarta. Después animaron al equipo como ya es habitual y los jugadores le correspondieron con tres goles.

Los jugadores y el público celebran el gol de Martín que abrió la abrió el camino a la victoria / Gonzalo Salgado

Al final, como también empieza a ser habitual, los futbolistas se acercaron a la grada de Preferencia para agradecerles el apoyo. Los aficionados de Tribuna se marcharon relajados y sonrientes. Empiezan a ver el equipo que está llamado a pelear por el ascenso a final de liga.