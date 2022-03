Un Arosa al límite no puede con el Avilés y cae a descenso

El Arosa empató sin goles ante el Real Avilés en A Lomba y cae a puestos de descenso al encadenar su cuarta jornada consecutiva sin ganar. Una igualada que hizo justicia, ya que aunque los locales empujaron en los últimos minutos, lo cierto es que fueron los asturianos los que dispusieron de las mejores ocasiones en la primera parte. El Real Avilés, confeccionado para estar en la parte alta, dejó una buena imagen en A Lomba ante un Arosa con cuatro bajas que le limitan en una plantilla de por sí por muy corta, c on solo 19 jugadores y uno de ellos lesionado de larga duración.



En un día invernal, con lluvia y bajas temperaturas, los dos equipos saltaron al campo portando la bandera de Ucrania, y el club local rindió homenaje al pueblo ucraniano, personificado en Svitlana Kanevska, que lleva afincada en Vilagarcía desde hace dos décadas, y su hija Olesia. Hasta el colegiado cántabro Bolado Palencia quiso sumarse al acto de solidaridad.



Jorge Otero dio entrada a Piay y Julio respecto al último partido en Navalcarnero. Animado por un sector de la afición espectacular, lo mejor del Arosa esta temporada, el equipo empezó con mucha energía sobre un terreno de juego que tiene un drenaje inagotable. Salvo la banda de la grada de tribuna, donde escasea la hierba, resistió los aguaceros el campo, incluso fueron beneficiosos para esconder la irregularidad del terreno.



A los tres minutos el Arosa tuvo su primera ocasión. En un centro de Cotilla. ¿Quien sino?. El balón fue al segundo palo, donde Luis Nuño puso un centro chut que tocó el portero Davo. Pablo Porrúa no fue capaz de controlar el rechace en el punto de penalti. A los nueve minutos de nuevo Nuño, muy motivado ante el equipo de su ciudad, puso un centro desde línea de fondo tras acción de saque de banda que remató fuera de cabeza en el primer palo Luismi. En el once, la tercera de los locales. En una transición de izquierda a derecha que inició Julio y acabó disparando desde la frontal Nuño, demasiado individualista, muy alto.



Tras el buen arranque arlequinado, el Real Avilés consiguió no solo igualar el juego y frenar las acometidas arosistas, sino también pasar a jugar más en campo contrario. Vidorreta, Hualde y Javi Pérez tomaron más protagonismo en el partido. El Avilés pasó a dominar, pero no generaba ocasiones. Hasta el último cuarto de hora de la primera parte, cuando perdonó al Arosa. Primero fue Ródenas el que, entrando en área por el carril del siete, disparó arriba y Cobo despejó a córner. En el saque de esquina el Avilés tuvo la mejor ocasión. Peinó en el primer palo Estellés y en boca de gol no logró tocar bien el otro central, Morcillo, de forma milagrosa para el Arosa.



En el 39 fue el veterano Natalio el que lo intentó desde el centro del campo con Cobo adelantado y tras pérdida del Arosa, pero el balón no cogió portería.



En el 41 el Avilés desplegó una muy buena transición, con centro de Juanmi Carrión y gran desmarque de Ródenas al primer palo, donde remató fuera en semifallo para fortuna de los locales. En el 44 tuvo la última de la primera parte el Avilés, en pase filtrado de Sergio García para la entrada desde segunda línea de Vidorreta, cuyo disparo se marchó demasiado cruzado. La llegada al descanso fue una buena noticia para el Arosa, tal y como estaba siendo el juego.



En la segunda parte el equipo de Jorge Otero volvió a arrancar con bastante energía, pero en cuanto el Avilés presionó su inicio del juego, los locales tuvieron muchos problemas para ser expeditivos. La primera opción fue visitante. En el minuto 51 de Sergio García con un disparo de zurda desde la frontal que no coge portería.



Al Arosa le costaba mucho llegar al área asturiana, aunque tuvo una oportunidad en un error del portero del Avilés en el 59, pero Porrúa se precipitó desde la frontal y la mandó arriba.



Mediada la segunda parte el equipo visitante seguía teniendo más balón, pero el Arosa defendió muy bien las situaciones de área, sobre todo los centros laterales y el balón parado, sin dar opciones a un rival muy poderoso en el juego aéreo. Jorge Otero, con tres juveniles en el banquillo a los que no dio minutos, optó por introducir solo dos cambios, primero Diz y después Fajardo. El Arosa mejoró sobre todo con la entrada de Diz. Y tuvo una opción en el 69. En una buena combinación en campo contrario, con pase de Julio que dejó pasar Luismi en la frontal, pero Alberto Martín intentó filtrar un pase cortado por la zaga.



Los visitantes ya pasaron a jugar más a la contra en los últimos minutos, donde fue el Arosa el que más empujó y se fue a campo rival en busca del gol. En transición tuvieron dos aproximaciones los avilesinos, primero en un disparo desde la frontal de Ródenas que se fue fuera, y después en una contra que culminó Perea, hijo del excentral hispano colombiano del Atlético de Madrid, tras falta de entendimiento en mediocampo entre Campillo y Piay.



En el 83 el que corrió fue el Arosa por banda izquierda. Concretamente Julio después de una buena maniobra de Luismi, pero cortó providencial un defensa en área el pase del capitán local hacia Nuño. El Arosa lo intentó hasta el final pero no pudo generar ocasiones para ganar.



El empate le deja en puestos de descenso. El sábado recibirá al Palencia Cristo Atlético (19 horas), del que le separan solo 3 puntos. Y es que desde los arlequinados, decimocuartos, hasta los palentinos, octavos, hay siete equipos en un margen de un partido. Ganar empieza a urgir para los vilagarcianos, que recuperarán a Ross y a Beda para el siguiente partido y no pierden a ninguno de los apercibidos. De nuevo el clima que se genere en A Lomba entre equipo y afición jugará un papel clave, ya que el Arosa en casa es un equipo mucho más aguerrido y generoso que a domicilio.









MAROSA SC 0- 0 REAL AVILÉS

Arosa SC: Álex Cobo, Javi Fontán, Piay, Campillo, Cotilla, Alberto Martín, Mon (Diego Diz, min. 62), Nuño, Pablo Porrúa (Jorge Fajardo, min. 79), Julio Rey y Luismi.



Real Avilés: Davo, Estellés, Prendes, Morcillo, Juanmi Carrión, Hualde (Iago Díaz, min. 74), Javi Pérez, Vidorreta, Sergio García (Juan Perea, min. 64), Natalio (Kilian, min. 74) y Ródenas.



árbitro: Bolado Palencia, asistido por Melón Lanza y Vega Portilla (Colegio cántabro). Mostró amarilla a Mon, Javi Fontán por los locales y a Estellés, Morcillo, Perea y Iago Díaz por los visitantes.