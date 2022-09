Un Arosa mermado debuta esta tarde ante el Barco, rival directo

Dura, muy dura fue la pretemporada del Arosa. Con un único objetivo, empezar muy fuerte una liga corta de tan solo treinta partidos. Tras siete semanas de trabajo finalizó la preparación y hoy a las 18 horas ante el Barco en Calabagueiros empieza el campeonato. Sin embargo el equipo de Luisito Míguez llega condicionado por las lesiones al debut.





Campillo, inédito hasta el momento por un percance muscular, el juvenil Hugo Losada y Brais Pedreira son bajas. Los delanteros Sylla y Borja Míguez arrastran molestias. El central Martín Sánchez sale de una lesión muscular y el último en llegar, el canario Abel Suárez, solo ha entrenado una semana con el grupo en pretemporada, por lo que le falta ritmo de competición.





No son las condiciones ideales ni esperadas para el cuerpo técnico, que no esconde su preocupación, aunque también muestra máxima confianza en el equipo. “Os que van a saír van a ser un once súper competitivo, por iso estou tranquilo e seguro que o equipo vai a rendir a moi bo nivel”, explica Luisito, que solo ha querido tirar en la convocatoria de Sergio Prieto para no perjudicar al equipo juvenil de División de Honor, que ayer jugó en Gijón. “Tiña a idea de convocar tamén a Dani e a Fer, pero aínda que a prioridade absoluta ten que ser o primeiro equipo, eu son un home de clube e sei que temos que axudarnos todos, é importante que o equipo xuvenil se manteña porque costou moito ascender”.





El calendario ha querido que el Arosa empiece contra uno de los que están llamados a ser un rival directo en la parte alta. “Vai a ser un partido difícil tanto para nós como para eles. Ímonos a enfrentar a un dos máximos favoritos, igual que nós. Teñen mellor equipo que a temporada pasada e vai a ser un rival complicadísimo no seu campo, aínda que eles pensarán o mesmo de nós”, dice Luisito. “A única diferencia que hai é que eles do once titular do ano pasado conservan 8 ou 9 futbolistas, e nós só a un ou dous”.





Luisito dice sentirse “moi tranquilo” y “esperanzado” por la respuesta que le han dado sus jugadores durante la pretemporada. “Foi impresionante”, dice. Hoy tratarán de trasladar esas buenas sensaciones a la liga ante un Barco que anunció en las últimas horas un nuevo fichaje, el de Jose Hualde, procedente del Real Avilés, que se suma a la lista en la que figuran Josué Castro (Quintanar del Rey), Konaté (Llerenense), Jesús Barbeito (Bouzas), Junior Nkrumah (Moralo), Álex Rey (Tarazona), Jaime Almagro (Pozoblanco) y Jorge Cortés (Binéfar).