El Arosa de Míchel recibe al Alondras en Copa Federación

El Arosa 2024-2025 recibe esta tarde en A Lomba (20.30 horas) al Alondras en la primera eliminatoria de la Copa Federación. Es el estreno del equipo de Míchel Alonso, que convocó a los 18 jugadores del primer equipo disponibles, ya que Javi Rey tendrá que esperar unas semanas para debutar, y a los cuatro juveniles en dinámica sénior: Paulo, André, Bouzada y Seijo.



El técnico ferrolano encara el partido con dos objetivos. Por una parte el de repartir minutos en el primer test de pretemporada, ya que la normativa permite hacer once cambios en tres ventanas. Y por otra parte, superar la eliminatoria que se disputa a partido único sin prórroga y con penaltis en caso de empate. “Hay alguna molestia muscular, pero nada importante. La idea es buscar la mejor fórmula para pasar sin poner en riesgo la planificación”, explica Alonso tras casi dos semanas de trabajo de preparación. “Queremos que se vayan viendo cosas de las que fuimos trabajando”, comenta ilusionado ante su estreno en el baquillo local de A Lomba. “El primer partido siempre es especial, y más al ser oficial”.



Enfrente estará un Alondras en el que continúa Gonza Fernández en el banquillo, pero que ha cambiado bastante la plantilla. Aprovechando el descenso del Bouzas y la desvinculación del Celta del Gran Peña. Desde el Baltasar Pujales llegaron a Cangas Brais Pereiro, Diego Diz, Kopa, Xián y Noel Álvarez. Y desde A Madroa: Roi Tato, Róber Carril y Lucas Camba. Si bien, el fichaje estrella es el de Yelco Alfaya (UD Ourense). “Es un jugador muy importante”, detaca Míchel Alonso, que cree que el Alondras “hizo buenas incorporaciones, está bien dirigido y es un equipo para estar arriba”.



Los visitantes comenzaron a entrenar el lunes. La cita les llega tras sólo cuatro sesiones. “Es demasiado pronto, pero va a ser un buen test que nos va a servir para ver por donde ir tirando y como se relacionan los jugadores, ya que tenemos doce fichajes y hay que ir cohesionando todo ante un rival que nos va a exigir mucho”, explica Gonza, que también priorizará “el control de la carga de minutos”.



En O Morrazo han dado un paso adelante, no sólo al aumentar el presupuesto, sino también al adelantar el horario de los entrenamientos a primera hora de la tarde. “Estamos contentos con la plantilla que hicimos, equilibrada y competitiva”, explica su entrenador. “Es una mezcla de jugadores que llevan tiempo en la categoría y otros que quieren hacerse un hueco y seguir creciendo”.



Gonza no se aventura a hablar de favoritos en liga, “siempre hay sorpresas, tanto positivas como negativas”. Del Arosa considera que “con el cambio de horario, sus fichajes y el nuevo míster, creo que va a ser de lo más fuertes, sino el más fuerte de la liga”.



El vencedor de esta primera eliminatoria de la fase autonómica de la Copa Federación se medirá al ganador del duelo entre Gran Peña y Coruxo que se juega mañana. El Silva eliminó al Arteixo a penaltis y se medirá al ganador del Sarriana vs Betanzos (domingo, 20 horas). El Lugo espera al vencedor del Viveiro vs Vilalbés (hoy, 19 horas). El Arenteiro se medirá al ganador del Estradense vs Barbadás.

Calendario División de honor juvenil

El Arosa juvenil ya conoce el calendario de liga del grupo I de División de Honor. El equipo de David López “Perú” tendrá un inicio exigente. Debutará el 1 de septiembre en casa ante el Spórting de Gijón. Tras visitar al Veriña en Gijón, el Arosa recibirá al RC Deportivo. En las primera parte del calendario también se medirá de forma consecutiva a RC Celta, Racing de Santander y Real Oviedo (jornadas séptima, octava y novena), que son los otros favoritos a pelear por las primeras plazas. Cerrará la primera vuelta el 15 de diciembre en Santander ante el Bansander. La liga terminará a principios de mayo. De nuevo el objetivo arlequinado será lograr la permanencia en una competición en la que se cruza con siete equipos gallegos, cinco asturianos y tres cántabros.