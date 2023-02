El Arosa es muy difícil de tumbar

Acabó en empate como se presumía a priori, pero pudo caer de cualquier bando. El Arosa igualó 1-1 ante el Bouzas en el Baltasar Pujales un partido que empezó muy mal para los locales. Manu Táboas detuvo un penalti a los seis minutos, y a los doce Carlos Pereira hizo el 1-0. El Arosa reaccionó en la segunda parte con los cambios realizados por Luisito, que acabó expulsado en un arbitraje que estuvo muy lejos de lo que exigía el partido entre el segundo y el tercer clasificado. Borja hizo el empate a la salida de un córner antes de la hora de juego. Y a partir de ahí se lo pudo llevar cualquiera. Los locales tuvieron las más claras, por medio de Diego Diz, aunque el Arosa acabó volcado en el área de su rival en busca del gol del triunfo. El liderato se resiste. El Arosa se sitúa a un punto del Fabril, que este domingo visita al Viveiro. Y mantiene a seis puntos al Bouzas, alejándolo de la pelea por el ascenso directo a falta de ocho jornadas.

Aún con altibajos en su juego, el equipo arlequinado mantiene una regularidad competitiva destacable. Con capacidad de reacción y alarga su racha a 14 jornadas seguidas sin perder. El mejor argumento para afrontar los dos últimos meses de liga regular.

En el Pujales, con buen ambiente en la grada y presencia de más de un centenar de aficionados de Vilagarcia, el Bouzas salió de inicio a por el gol, juntando en ataque a Torralbo, Cellerino, Carlitos Pereira y Álex Rey. Talento, versatilidad y experiencia. El Arosa se rearmó en defensa con el argentino Nacho Carús en el centro de la zaga junto a Pacheco. A los seis minutos la árbitra, muy protestada por la numerosa y ruidosa afición arosista desplazada a Bouzas, señaló un polémico penalti en un caída de Carlitos, de espaldas a portería, con Brais Vidal. Al mínimo contacto el delantero local se fue al suelo y la colegiada ni lo dudó. El propio Carlitos lanzó la pena máxima, abajo y a la derecha de un Manu Táboas que hizo un gran estirada y desvió el balón. Esta acción espoleó al Arosa, que durante unos instantes se sacudió la presión de los locales y generó su primera ocasión. Fue en un centro que se sacó Iñaki desde la izquierda por abajo. No llegó Borja en el primer palo ni tampoco Sylla en el segundo. Unos minutos después llegó el 1-0. En una transición local por la derecha que el Arosa no frenó con falta en la medular. Álex Rey se fue hacia dentro y metió el pase sobre el desmarque de Carlitos, que esta vez sobre la salida de Manu Táboas definió bien con un toque sutil y cruzado. Un buen gol.

Manu Táboas detuvo un penalti en una gran intervención a los seis minutos lanzado por Carlos Pereira



Por debajo en el marcador al Arosa le costó desplegarse en campo contrario. El Bouzas no bajó su ritmo alto en los primeros 25 minutos, aunque ya no generó más peligro. A partir de ese momento el Arosa empezó a crecer en el partido, sobre todo cuando Abel Suárez entró en juego en la medular, ya que el canario le ponía la pausa, el criterio y la precisión que requería cada acción para que su equipo se desplegase organizado por las bandas. Sobre todo por la izquierda, por donde profundizó Julio, pero sus centros fueron bien solventados por los locales.

En el descanso Luisito hizo un cuádruple cambio, dando entrada a Pedreira, Álex, Fajardo y Sandá por Carús, Julio, Abel e Iñaki. Santi, de lo mejor del equipo junto a Táboas, se colocó de central al lado de Pacheco, y Sylla en punta junto a Borja.

Los cambios de Luisito surtieron efecto. El Arosa tomó la iniciativa por completo en el juego. El Bouzas se limitó a defender en su campo. Aunque al equipo visitante le costaba penetrar en el muro vigués perpetrado por dos líneas muy juntas, no dejaba de percutir dándole ritmo al juego y llegando por las bandas, generando situaciones de córner. Fue así como llegó el empate. Lanzó Pedreira desde izquierda el saque de esquina. La atacó Sylla en el primer palo y marcó en el segundo Borja con el pie. Un remate que no era fácil. En el banquillo Luisito celebró con rabia el octavo gol en liga de Borja, que abría un escenario completamente nuevo.

El equipo de Luisito Míguez lleva catorce jornadas seguidas sin perder



El Arosa no se frenó. Siguió igual. Mucho más fresco. Con el paso de los minutos el partido se abrió, sin dominador claro. El Bouzas empezó a hacer cambios y mejoró. Tuvo una gran ocasión a la salida de un córner. Remató Diego Diz con la izquierda y Manu Táboas, con una gran parada, despejó su remate que iba buscando la escuadra. David de Dios fue introduciendo más variaciones para dar oxígeno a los suyos, ya que el cansancio se hacía notar en algunos de los locales.

La árbitra expulsó al técnico visitante Luisito por protestar una falta que parecía clara y que supuso una contra con ocasión local. El Bouzas estaba mejor, llegando y generando ocasiones claras. Diego Diz perdonó otra vez tras un buen centro desde la derecha de Carlos Alonso. El Arosa ya no estaba cómodo, puesto que su alineación en la segunda parte estaba más diseñada para atacar que para defender. Pero en los últimos diez minutos se volvió a estirar el Arosa tras varios minutos sin tener control del balón. El juvenil Losada apareció entonces en el 92. El Arosa tuvo su penúltima ocasión en un contra que inició Álex y finalizó el catoirense. Tras un recorte, lanzó con la derecha en potencia. El balón se perdió por encima del larguero. El Arosa lo intentó en el 95 a la salida de un córner, pero los disparos de Sandá y Sylla no cogieron portería. Las opciones de dormir líder del Arosa se escaparon. Su afición le despidió con una ovación al final.

Más de un centenar de aficionados del Arosa arroparon al equipo esta tarde en el Baltsar Pujales

Ficha técnica:

Rápido de Bouzas: Brais Pereiro; Carlos Alonso (Noel, min. 78), Arán, Iago Martínez, Naveira; Yago Pérez (Armengol, min. 70, Diego Diz; Alex Rey, Carlitos Pereira (Millán, min. 60), Torralbo (Arango, min. 70); Cellerino (Jorge Maceira, min. 78).

Arosa: Manu Táboas; Santi, Nacho Carús (Brais Pedreira, min. 46), Pacheco, Cotilla; Brais Vidal, Abel Suárez (Sandá, min. 46); Sylla, Iñaki (Álex min. 46), Julio Rey (Jorge Fajardo, min. 46); Borja (Hugo Losada, min. 84).

Goles: 1-0 Carlitos (min. 12); 1-1 Borja Míguez (min. 59).

Árbitra: Gil Soriano. Expulsó al técnico visitante Luisito en el minuto 71. Amarilla a Yago Pérez, Arán por los locales, y a Pacheco, Santi, Sylla por los visitantes.

Incidencias: Baltasar Pujales. 500 espectadores.