El Arosa nadó y guardó la ropa

El Arosa se impuso por la mínima al Viveiro en A Lomba con un gol en propia meta y continúa su particular pulso con el Fabril, que también ganó tras remontar ante el Celta C. El Arosa nadó en la primera parte, haciendo unos últimos veinte minutos muy buenos, y guardó al ropa en el segunda. Su ventaja mínima y el empuje visitante le hizo pasar algún apuro. Y es que el segundo tiempo ya fue más irregular de los de Luisito, ayer sancionado sin poder dirigir al equipo desde la banda. Al final, volvió a sacar el partido adelante en A Lomba, completando de esta forma una vuelta entera sin perder.

Brais Pedreira y Javi Sandá fueron las novedades en el once inicial del técnico. Incorporándose a un centro del campo junto a Vidal y Julio Rey. El Arosa empezó generándole una situación de peligro al Viveiro a balón parado. Lanzó la falta lateral Pedreira y cabeceó elevándose por encima de toda la defensa visitante Sylla, pero el balón se perdió pegado al poste.

El Viveiro salió dispuesto a apretar alto al Arosa y jugar con mucho ritmo. Le costó al equipo local sacudirse esta presión en el primer cuarto de hora. Pero poco a poco se fue activando el Arosa sobre un césped muy mejorado que le permitió darle velocidad al juego por abajo. Sandá fue el más activo en mediocampo, ejerciendo de enlace en la mediapunta. Cuando entró en juego el Arosa tuvo criterio por dentro en campo contrario. El equipo local encontró el gol a balón parado a la media hora. Lanzó Pedreira desde la izquierda muy cerrado y rozó el defensa Nico. El balón se coló por el segundo palo.

El 1-0 espoleó más si cabe al Arosa, que fue dueño y señor del partido hasta el descanso. Con juego asociativo en campo contrario, con mucha continuidad y sin dejar salir al Viveiro. Brais Pedreira estrelló un centro chut en el parte superior del larguero y Sylla hizo intervenir al portero Casillas con un buen disparo cruzado desde fuera del área. El Arosa se fue al ecuador con muy buenas sensaciones.

Segunda parte

Tras el descanso el Viveiro hizo un doble cambio y salió dispuesto a jugar en campo contrario, pero la primera ocasión fue local. Ganó el balón aéreo Sylla en la derecha, profundizó Pedreira y puso un buen balón abajo que remató desviado Borja, encimado por un defensa. La segunda llegó en un centro de Julio que no pudo atrapar Casillas, pero Sylla no lo pudo aprovechar en área pequeña.

Poco a poco el Arosa se fue metiendo atrás por el empuje del Viveiro, que dio un primer aviso en una falta lateral al que no llegó por poco Nico. El conjunto de Alberto López vio como el Arosa estaba centrando sus esfuerzos en no encajar y estuvo a punto de empatar en una remate de cabeza de Diego, que atrapó Táboas en dos tiempos. Como sucedió en el último partido en casa ante el Arzúa, el Arosa hizo una segunda parte especulativa y le pudo costar caro si el árbitro llega a pitar un posible penalti por caída de Anthony en el minuto 83.

En el 86 siguió el sufrimiento de los locales con un remate desde la frontal de Barroso que se fue fuera por poco, mientras el público contenía la respiración. En el minuto 89 entró al campo el juvenil Fer, cuando Borja ya no podía más y tras quitarle una tarjeta a Yepes por un derribo en mediocampo. Fue el debut testimonial del delantero juvenil en Tercera. El Arosa ya no sufrió en el tiempo de aumento.

Continúa siendo un equipo muy difícil de superar. Solvente defensivamente en A Lomba, donde volvió a ganar sin alardes pero con oficio. Además ninguno de los apercibidos de sanción vio amarilla, ya que Luisito también tuvo eso en cuenta a la hora de hacer los cambios. La próxima semana otra final. En Barreiro ante el Gran Peña Celta C.

Ficha técnica

Arosa: Manu Táboas, Santi (Iñaki, min. 74), Nacho Carús, Pacheco, Cotilla, Brais Vidal, Brais Pedreira, Javi Sandá, Julio Rey (Fajardo, min. 81), Borja y Sylla (Hugo Losada, min. 74).

Viveiro: Casillas, Edgar (Fanego, min. 53), Nico, Diego, Sergio, Rolle (Juan, min. 46), Júnior, Barroso, Cristian (Yepes, min. 46), Sané (Iker Hurtado, min. 52) y Josemi Cerro (Anthony, min. 74).

Gol: 1-0 Edgar en p.p. (min. 31).

Árbitro: Castro Alarcón. Amarilla a Nico, Rolle y Yepes por los visitantes.