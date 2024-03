El Arosa no falla en Betanzos

Con un Enjamio clave a nivel táctico aportando siempre equilibrio y con un Rubo determinante con gol y asistencia, el Arosa se llevó los tres puntos del García Hermanos ante un Betanzos que acusó encajar justo antes del descanso. El equipo de Luisito fue superior en la segunda mitad hasta que Noé agitó el árbol y pasó a jugar con un 1-3-4-3 con tres delanteros centro la última media hora. Acabó achuchando con sitauciones esporádicas, recortó distancias de penalti en el 83 y el 97 metió la pelota en la portería de Raúl en un saque de banda. Abel Bruzos invalidó la acción por una falta muy protestada al portero arlequinado.



Sin grandes novedades más allá de la presencia del lateral derecho Quique Teijo en el costado izquierdo por la sanción de Martín Lago, el Betanzos apostó por su habitual 1-4-4-2 con Ángel y Vituco por fuera y Anthony y Juan de Dora en punta. Enfrente, un Arosa armado en un 1-4-1-4-1 con Enjamio muy cerca de los centrales, incrustándose entre ellos en la salida de balón, con Concheiro y Mella más sueltos por delante, Sylla en la derecha, Martín Diz en la izquierda y Rubo como único delantero.



Fue el conjunto betanceiro el que empezó con más ‘punch’ con disparos de Vituco y Ángel Fernández en los primeros diez minutos pero, poco a poco, el Arosa le tomó el pulso al partido en un García Hermanos muy irregular. Entre el protagonismo del golpeo de Concheiro en cualquier acción a balón parado y la participación de Sylla en la banda derecha, con situaciones de superioridad con Pacheco, que actuó de lateral derecho, y el propio Concheiro o Mella, que caían hacia ese costado, el conjunto vilagarcían entendió que podía hacer daño en la banda de Quique Teijo.

Cotilla despeja el balón en una acción del partido / DXT Campeón



También hubo ocasiones del Arosa en la primera mitad. La primera fuera de Rubo en el 19 tras recibir un pase de Sylla. El punta visitante encontró la pelota botando dentro del área y cruzó en exceso. En el 39 fue precisamente Sylla el que, a la media vuelta, estuvo a punto de sorprender a Marcos Souto.

La respuesta del Betanzos llegó en el minuto 43, cuando Juan de Dora lo hizo perfecto con una recuperación en la medular y un envió diagonal sobre Vituco, que recibió solo en la espalda de Dani Sánchez. El asistente estaba con la bandera levantada cuando el ‘10’ local se disponía a encarar a Raúl.



La siguiente y última jugada clara de la primera parte fue la del 0-1. De un disparo sin aparente peligro de Concheiro, Marcos Souto cometió uno de sus pocos errores en todo el partido dejando la bola suelta y permitiendo al ‘cazagoles’ Rubo mandar el esférico al fondo de las mallas.

El Arosa no estuvo sólo en Betanzos y prácticamente la mitad de público era de Villagarcía / DXT Campeón

Segunda parte

El gol justo antes del descanso hizo mucho daño al Betanzos y le dio poso al Arosa, dominador absoluto, tanto con balón como sin él, en los primeros veinte minutos del segundo período. Tan cómodo estaba el equipo de Luisito que, en el 55, se permitió marcar un gol con tranquilidad absoluta en una jugada en la que Rubo, que tenía opción de tiro tras colarse por un pasillo interior, cedió con una categoría sensacional para que empujase su compañero Martín Diz. Era el 0-2, que llegó segundos después de que Noé López realizase un triple cambio.



Al Betanzos no le quedaba otra que arriesgar y en el 60, a falta de más de media hora para el final, agotó sus sustituciones con dos entradas más. En escasos cinco minutos salieron Ángel, Berto, Anthony, Christian y Vituco para que el equipo rojillo se estructurase en un 1-3-4-3 con tres delanteros centro claros con Da Lama, Xusto y Pablo Vigo como defensas, Manu Barbeito y Pájaro en el doble pivote, Casariego en un carril, Quique en el otro y Juan de Dora, Sito y del Río como tridente más adelantado fijando a los tres centrales del Arosa porque Enjamio ya estaba a la altura de Dani y Martín Sánchez en un 1-5-4-1.

Sylla, que tuvo una buena ocasión en la primera parte,controla el balón / DXT



El Arosa dejó de crear peligro y, aunque el Betanzos no intimidaba, el 0-2 nunca es un resultado definitivo. El primero en avisar fue Sito Seaone con una sensacional vaselina en el 78 y, poco después, en el 82, se produjo una de las jugadas clave del tramo final del duelo. Juan de Dora se metió en el área ligeramente escorado a la derecha y sacó un tiro seco que repelió Raúl. El cuero le volvió al ‘9’ betanceiro que, en lugar de volver a intentarlo con la zurda, hizo un amago de muchísimo nivel hacia dentro encontrando el derribo claro del guardameta visitante. Penalti clarísimo que el de Louro transformaría lanzando a la derecha del cancerbero, que voló hacia el otro lado. Faltaban seis más descuento para el final.



Y el Betanzos tuvo el empate. Primero en un córner de Sito que Pablo Vigo remató mordido en el primer palo y al que el Arosa respondió en un contragolpe clamoroso en el que Iñaki Leonardo dejó solo a Santi Gegunde en el borde del área. El ex del Villalbés remató con la zurda muy desviado. El propio Santi tuvo un mano a mano para firmar el 1-3 en 93, pero se dejó caer ante Marcos Souto y vio la cartulina amarilla por simular penalti.

Enjamio conduce el balón ante la atenta mirada de Mella / DXT Campeón

Polémica al final

Se llegó al minuto 97, el del saque de banda de Pablo Vigo, que ejecuta ese tipo de acciones como si golpease el cuero con el pie. Metió el balón en el lateral del área pequeña, donde Xusto peinó el balón ante la salida en falso de Raúl. El cuero cogió altura y hubo otro cabezazo por parte de Xusto colando la pelota hasta el fondo de las mallas sin que ningún defensor acertase a despejar. Abel Bruzos estaba encima de la jugada y la invalidó, en teoría, por un empujón al portero en el área pequeña. La acción fue tan protestada que el Betanzos recibió tres amonestaciones en el mismo minuto.



Los tres puntos se fueron con un Arosa que recuperó la tercera posición en una jornada redonda para sus intereses, en la que perdieron sus perseguidores: Alondras, Silva y UD Ourense cuyo entrenador presentó su dimisión. El equipo de Vilagarcía, que estuvo muy respaldado por su afición en Betanzos, coge un colchón de 5 puntos de renta en la pelea por el play-off y deja a los locales en puestos de descenso.

Antón Concheiro en acción durante el partido / DXT Campeón

Ficha técnica:

Betanzos: Marcos Souto; Casariego, Xusto, Da Lama, Quique Teijo; Ángel Fernández (Del Río, min.53), Christian (Manu Barbeito, min.60), Berto Fandiño (Pájaro, min.53), Vituco (Pablo Vigo, min.60); Anthony (Sito Seoane, min.53), Juan de Dora.

Arosa: Raúl; Pacheco, Dani Sánchez, Martín Sánchez, Cotilla; Enjamio; Sylla (Santi Gegunde, min.86), Concheiro, Mella (Iñaki Martínez, min.46), Martín Diz (Javi Pereira, min.81); Rubo (Iñaki, min.74).

Goles: 0-1 Rubo (min. 44); 0-2 Martín Diz (min. 55); 1-2 Juan de Dora, de penalti (min.83)

Árbitro: Abel Bruzos (Ferrol). Amonestó a los locales Christian, Xusto, Pablo Vigo, Borja y al técnico ayudante Juan Pérez. Expulsó al técnico local Noé López (min. 68) y al delegado Pablo Rodríguez. Por el Arosa, amarillas para Dani Sánchez, Raúl, Cotilla y Santi Gegunde.

Luisito: "Merecimos ganar con más holgura. No puedo opinar del gol anulado"

"Fuimos muy superiores al Betanzos. Hicimos un partido muy bueno fuera de casa. Creo que el resultado no refleja lo que fue el partido porque merecimos ganar con mucha más holgura, pero si perdonas tanto como nosotros, al final acabas sufriendo", dijo Luisito Míguez al final del partido. "El Betanzos aquí siempre está en partido porque es un equipo correoso y muy duro, pero hay que reconocer que hicimos un muy buen partido y merecimos ganar con justicia y claridad".

Luisito estuvo muy intranquilo en la primera parte hasta que marcó Rubo / DXT Campeón

El entrenador visitante reconoció que su equipo no entró bien al partido y tampoco acabó bien, pero dijo que "el resto fue un monólogo por nuestra parte, pero no puede ser que fuera de casa fallemos 5 o 6 ocasiones manifiestas de gol. Tuvimos tres manos a manos con el portero. No puedes fallar eso".



Sobre la acción polémica con el gol anulado al Betanzos que hubiese supuesto el 2-2, Luisito dijo que no vio la jugada. "Una que está muy fuera de tiempo, pero desde mi perspectiva no puedo opinar. A mí el portero me dice que lo empujaron y nada más".