El Arosa no se fía del Paiosaco en su reencuentro con la afición

El pasado 15 de mayo el Arosa empató en casa con el Bergantiños y consumó su descenso. Cuatro meses después el equipo arlequinado regresa esta tarde a A Lomba para debutar ante su afición con el único propósito de ganar al Paiosaco (20:30 horas) y así confirmar su buen arranque de liga. Afición y equipo se reencuentran esta tarde dispuestos a retroalimentarse. Conscientes de que para lograr el ansiado ascenso deben caminar unidos.



El Paiosaco promete batalla. Es un recién ascendido que basa su poderío en la organización defensiva y el contragolpe gracias a la velocidad en ataque, sobre todo de su delantero Cristian. El plan ideal para visitar un campo como A Lomba, donde los locales asumen iniciativa y riesgos. Pero en el vestuario arlequinado son conscientes de que en una liga corta y exigente ser fuerte en casa es esencial, por lo que no se espera un Arosa contemplativo ni confiado.



La enfermería local se ha ido vaciando durante la semana, en la que ya se ha visto entrenar con sus compañeros a Campillo y al juvenil Hugo Losada. Sylla y Borja Míguez arrastran problemas musculares, pero jugarán. No estará sin embargo Brais Pedreira, que tiene unas molestias en una rodilla que le obligan a descansar otra semana.



“Vai a ser un partido complicado para os dous”, dice Luisito, que esta vez no lleva a ninguno de los canteranos del juvenil de División de Honor “para que poidan xogar o domingo co Celta, que vai a ser un partido moi bonito”. El técnico tomará hoy una decisión sobre el once titular en función del estado físico de Borja Míguez y Sylla. Luisito espera un buen ambiente en A Lomba y a la afición volcada. "Non teño ninguna duda. O outro día sacamos un resultado moi bo e entre todos temos que ser un. Eles teñen que estar ao lado do equipo porque vai a ser unha liga dificil e igualada". Luisito también advierte de que "os equipos que teñen menos nome son os que te complican as cousas”. El Arosa sabe que partidos como el de esta tarde noche son fundamentales para ser sólido y fiable de cara al objetivo. “Hai que respectar moitísimo a este rival, que teñen un mérito enorme”, advierte Luisito, que pide a sus jugadores que no cometan el error de subestimarlo.