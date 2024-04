Un Arosa peleado con el gol se deja dos puntos ante el Alondras

El Arosa perdió dos puntos ante el Alondras al empatar en A Lomba 1-1 un partido en el que volvió a evidenciar sus carencias en la finalización. Concheiro adelantó en la primera parte a los locales, que perdonaron mucho en la segunda para sentenciar. En el 92 empató el vilanovés Facu Moreyra y aún hubo tiempo para que el Arosa desperdiciase otra ocasión clarísima en un mano a mano de Borja que detuvo Esteban. El empate es un mal resultado, tal y como se desarrolló el partido. Al margen de desaprovechar una gran ocasión de asegurar virtualmente el play-off y encarrilar la tercera plaza, que ahora sigue abierta a falta de tres jornadas.



Luisito volvió a hacer cambios en el once respecto al último partido. Fue el Alondras el que empezó mejor el partido, con mucha vocación ofensiva y jugando más en campo contrario. En los primeros quince minutos el equipo de Cangas dispuso de dos ocasiones para el 0-1. La primera en un centro desde la izquierda de Pablo Goitia que no acertó a cabecear el vilanovés Facu Moreyra en área pequeña. La otra la tuvo Abel de cabeza a la salida de un córner, el balón se perdió por poco.

Unos 700 aficinados se dieron cita esta tarde en A Lomba / Mónica Ferreirós



Tras la buena puesta en escena visitante, el Arosa empezó a hacerse con el partido, subiendo su agresividad en la presión adelantada y ganando claramente la batalla física. Con Javi Pereira en la derecha como mejor arma, el equipo de Luisito empezó a generar peligro. Leonardo rondó el primero a centro del propio ex del Alondras. Y Rubo la tuvo de cabeza en un córner muy bien lanzado por Concheiro al primer palo. A la media hora el Arosa, que estaba mucho más cómodo y menos exigido, logró el 1-0. En una jugada que inició Leonardo en la izquierda. Santi Gegunde en área la puso atrás a la frontal, donde Concheiro, con calidad y calma, recortó y le pegó abajo cruzado, lejos del alcance de Esteban. Un muy buen gol.



Acto seguido el Alondras metió un balón largo por abajo que sorprendió a Figueroa, Manu Táboas salió y chocó con el defensa y Goitia en una polémica acción que el árbitro resolvió con falta en ataque. Javi Pereira, con ataques rápidos por fuera, volvió a generar otra para el Arosa. Con un buen centro que casi aprovecha Rubo para hacer el gol de la temporada, pero no contactó con el balón en su intento de chilena. En el otro área, Facun Moreyra se sacó un disparo con veneno desde la frontal que atrapó con seguridad Táboas. El Arosa se fue al descanso en ventaja tras una primera parte con alternativas en la que estuvo por encima en cuanto a agresividad y ritmo.

Concheiro, felicitado por sus compañeros, tras marcar el tanto del Arosa en la primera parte / Mónica Ferreirós

Los visitantes pasaron a defensa de cinco tras el descanso, por lo que Facu se puso como carrilero izquierdo. Con Manu Freire y Félix muy fácil de destactivar por parte local, el Arosa acentuó su dominio al inicio de la segunda parte ante un Alondras incapaz de avanzar con el balón controlado a campo contrario. Ante ese panorama, Gonza Fernández no tardó en realizar un doble cambio, dando entrada a Mauro y a Monroy.



Rubo de cabeza a centro de Figueroa estuvo cerca de hacer el 2-0 a los diez minutos del segundo tiempo. La segunda la tuvo Pereira, con un disparo que rechazó Esteban, que también taponó un pase atrás de Concheiro. Con el Alondras a merced, el Arosa siguió perdonando ocasiones. Una llegada de Martín Diz hasta línea de fondo con pase atrás. no fue capaz de aprovecharla Sylla en línea de gol, aunque la acción estaba ya anulada.



En un saque de banda se despistó la zaga local y el Alondras dio su primer aviso de la reanudación en un remate de Mauro que Manu Táboas envió a córner. El Alondras tuvo otra clara en el 79 en un disparo de Óscar Martínez desde la frontal que se perdió pegada al poste.

Martín Sánchez pugna por erl balón con Manu Freire / Mónica Ferreirós



Borja Míguez, que reapareció tras varias semanas en el dique seco tras ser operado de una hernia inguinal, perdonó el 2-0 en el 83, en un pase atrás de Facu al portero Esteban, que repelió su remate. En la siguiente no llegó a conectar con el balón a centro de Sylla en posición inmejorable. En el 87 Esteban volvió a salvar a su equipo con una gran parada a remate abajo con mucha intención de Martín Diz.



Llegados al tiempo de aumento, el Alondras ya se lanzó arriba a la desesperada y le salió bien. En el 91 la tuvo de nuevo Óscar en una segunda acción en la que remató desde la frontal y el balón acabó en córner. Y en el 92 llegó el 1-1. En una posible contra del Arosa que cortó a la altura del medio campo el portero Esteban. El que pasó a atacar fue el Alondras, tras un centro desde la izquierda de Yahvé, que sigue jugando a los 41 años en esta Tercera, el balón llegó a la frontal donde Facu Moreyra golpeó muy bien abajo el 1-1.

El final de locura aún deparó una ocasión clarísima para el Arosa. Fue la última acción del partido. Mella dejó en el mano a mano a Borja, que con todo el tiempo y la ventaja del mundo no fue capaz de superar en el mano a mano al portero Esteban, para desesperación del público y del propio delantero local. El miércoles el Arosa visitará al Somozas.

Aficionados de la Peña Escuadra Arlequinada animaron como de costumbre de principio a fiin / M. Ferreirós

Ficha técnica:

Arosa: Manu Táboas; Santi Figueroa, Dani Sánchez, Martín Sánchez, Cotilla; Javi Pereira (Marcos Mella, min. 68), Concheiro, Brais Vidal, Iñaki Leonardo (Martín Diz, min. 60); Santi Gegunde (Sylla, min. 68), Rubo (Borja Míguez, min. 78).

Alondras: Esteban, Jesús Varela (Íker Villanueva, min. 62), Diego Rodríguez, Abel, Pablo García; Joel Rocha (Yahvé, min. 74), Ube; Facu, Félix (Óscar Martínez, min. 74), Pablo Goitia (Mauro, min. 52); Manu Freire (Fran Monroy, min. 52).

Goles: 1-0 Concheiro (min. 30); 1-1 Facu Moreyra (min. 92).

Árbitro: Davila Fernández (Vigo). Amarilla a Santi Figueroa por los locales y a Ube y Pablo García por los visitantes.



Luisito: "El fútbol fue muy injusto con mi equipo"

"Es increíble. Hay que verlo para creerlo. De poder golear a que te empaten. Y aún tuvimos la de Borja al final. No podemos fallar tantos goles como fallamos hoy. El problema lo tuvimos arriba. Espero de corazón que toda la desgracia que estamos teniendo esta temporada de cara al gol, la tengamos de cara en el play-off porque el fútbol no está siendo justo con estos chavales. Es muy difícil que un equipo genere tantas ocasiones y sólo marquemos un gol", dijo el técnico local al final del partido.

El equipo de Luisito no se acerca a la segunda plaza a pesar de que el Celta C lleva seis empates seguidos / M. F.



"Estoy contento porque el equipo genera ocasiones y llega. El equipo lo hace todo para ganar. Son partidos que se atraviesan de esta manera, pero no es normal que fallemos lo que fallamos, sobre todo con futbolistas que tienen mucho gol. Y también la cantidad de errores que tuvimos en el último pase. Pero lo único que queda es levantar la cabeza y seguir trabajando",



"La gente se marchó disgustada por el resultado, pero no por el juego del equipo. En Ourense no estuvimos bien, pero fue un accidente, pero hoy el equipo mereció golear. Ahora tenemos que tratar de asegurar el play-off. Esta categoría es muy difícil. El fútbol fue muy injusto con mi equipo"



"Partimos con una idea clara, hubo dos equipos que fueron mejores que nosotros. Hay que darle la enhorabuena al Bergantiños. Tenía la ilusión de ser segundo pero lo de hoy fue un batacazo. Ahora lo que nos queda es intentar asegurar el play-off que no va a ser nada fácil".



"Ahora estaban llorando, como el caso de Borja. Su operación la tuve que pagar yo, ya que la mutua no se hizo cargo. Y fue mucho dinero. Y la rehabilitación también. Eso me da igual, lo que me duele es que hizo un esfuerzo tremendo y llegó muy bien y el tiempo que jugó lo hizo muy bien y pudo meter tres goles. Yo sé que ahora está tocado, pero si quieres ser futbolista hay que reponerse. En el fútbol si no eres fuerte mentalmente no tienes nada que hacer".