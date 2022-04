Arosa-Pontevedra: El “Efecto Luisito” contra el líder

Después de una Semana Santa convulsa en el Arosa por el cambio de entrenador, el equipo vilagarciano quiere vivir hoy su particular domingo de resurrección en el derbi ante el líder Pontevedra (17 horas). Llega A Lomba el mejor de equipo de la categoría y el mejor visitante. Y llega lanzado tras conseguir el liderato la semana pasada por primera vez esta temporada. Se esperan más de medio millar de aficionados granates esta tarde en Vilagarcía en un partido que ha levantado mucha expectación en la ciudad del Lérez. La afición del Arosa, la mejor de la categoría como viene demostrando las últimas semanas, no fallará a la cita. Es especial y muy esperada. Y la trascendencia es absoluta, ya que el Arosa está en descenso y solo quedan cinco jornadas para revertir la situación. Apenas hay margen de error.





Cuatro han sido las sesiones de entrenamiento que ha dirigido Luisito Míguez desde que llegó el miércoles al equipo. El entrenador de Teo espera una reacción de sus nuevos jugadores, “os futbolistas anímicamente teñen que dar un plus, é o que pasa logo dun cambio de adestrador”. Luisito ideó un plan de partido para sorprender al Pontevedra. “Quero que estén mentalmente convencidos do traballo táctico que fixemos porque teremos moito camiño percorrido se o facemos”. Tumbar al líder es una misión compleja. “O partido vai a ser tremendamente complicado, xa o sabemos todos. Pero hai que xogar como temos pensado. O Pontevedra todo o mundo sabe o potencial que ten, se vai primeiro é por algo, o que máis me preocupa é como estemos nós e intentar plasmar a idea táctica que traballamos”, insiste un Luisito que tiene las bajas de Róber y Mon, mientras que Alberto Martín apunta a titular tras varias semanas lesionado.





En los visitantes no estará el lateral Seoane y la duda radica en sí jugarán juntos Rufo, Brais Abelenda y Charles, o si este último iniciará desde el banquillo como en las últimas semanas. Los grantes llegan con un nivel de confianza elevado, después de tres victorias seguidas con remontadas. Pero Luisito prefiere centrar toda la atención en los suyos. “A clave é saír como temos que saír, non despreciar as cousas máis importantes que é o fútbol. Hai que dar o 200 % e ser un equipo tácticamente case perfecto para poder gañar”.





Arbitra el coruñés López Vila, el mismo colegiado del derbi de la primera vuelta que se decidió a favor del Pontevedra con un gol de Charles en claro fuera de juego. “Arbitrar é dificilísimo”, reconoce Luisito, que con ironía dice “firmaba que pasara o mesmo da primeira volta pero ao revés”, a la vez que insiste en que “creo sempre na honestidade dos árbitros, é un labor dificilísima e canto menos falemos desas cousas, mellor”.





El nuevo entrenador del Arosa copa toda la atención del rival, ya que acabó en el Pontevedra la temporada pasada y no fue renovado después de un largo período de indecisiones en el club granate. Luis Míguez dice no tener ánimo de revancha ni rencor, al contrario, ya que es uno de los técnicos que más partidos dirigió a su rival de hoy, “estou ourgulloso da parte da historia que formei parte do clube, o Pontevedra está moi por encima das persoas”.





El Arosa espera que a lo largo del día de hoy su masa social se movilice para retirar entradas, ya que el ritmo de venta durante la semana ha sido lento. El apoyo del público para Luisito es “fundamental” porque está convencido de que los jugadores se van a vacíar.





Las opciones del Arosa pasan por llegar muy entero a la segunda parte, que es cuando el

Pontevedra acorrala a sus rivales sobre todo con centros laterales y se siente muy superior en el área de ataque, al contar con rematadores con facilidad para hacer gol como Rufo o Charles. Si el equipo de Vilagarcía es capaz de ponerse por delante, va a necesitar más que nunca el apoyo del público y un despliegue titánico en el apartado físico para frenar la inercia del líder.