El Arosa presentó la denuncia de alineación indebida y el Granada anuncia que se defenderá

El Arosa vs Granada continúa jugándose en los despachos. El club arousano presentó ayer a la noche ante la RFEF la denuncia por alineación indebida del Granada en el partido de Copa. Actuó rápido a la hora de formular y presentar el escrito, ya que el plazo establecido para hacerlo era más reducido al habitual de las 48 horas, al ser una competición que no se disputa el fin de semana y expiraba este mediodía.

En el campo se impusieron los andaluces por 0-3, pero el partido pasa ahora a disputarse en los despachos. El Arosa impugna el resultado porque su rival alineó al portero del filial Adri López, quien supuestamente no podía jugar al tener ficha del filial, el Recreativo Granada, y no ser sub 23 (tiene 24 años). El guardameta si puede actuar en liga con el Granada, ya que la normativa permite la excepcionalidad de alinear a porteros menores de 25 años del filial en competiciones profesionales, pero la Copa del Rey, al igual que la Supercopa, se considera no profesional. De hecho la disputan equipos de categorías amateurs como el propio Arosa.

El Granada, por su parte, también anunció hace unos minutos mediante un comunicado que se va a defender y sus servicios júridicos preparan las alegaciones oportunas. Su línea de argumentación se basaría en considerar a la Copa del Rey una competición profesional "de acuerdo a los artículos 83 y 84 de la nueva Ley 39/2022, de 30 diciembre, del Deporte, que entró en vigor el 1 de enero". El club nazarí considera que "la alineación de un portero del equipo dependiente menor de 25 años es correcta"

El Granada tendrá ahora un plazo determinado (podría ser de dos o tres días hábiles) para presentar su escrito y a continuación el Juez de Competición de la RFEF resolverá. La decisión será recurrible ante el Comité de Apelación, por lo que el proceso podría alargarse en el tiempo.

El Granada anuncia que "defenderá sus derechos ante todas las instancias". Por lo que el proceso podría afectar al sorteo de la segunda ronda, que estaba previsto para este martes día 7, pero ha sido pospuesto hasta que no se disputen los partidos Gimnástica Segoviana vs Sestao River y el Atzeneta vs Zaragoza, que tuvieron que ser aplazados por las malas condiciones climatológicas. De entrar en el bombo el Arosa o el Granada el sorteo cambia completamente, ya que los vilagarcianos se medirían a un equipo de Primera División, a diferencia de los andaluces.