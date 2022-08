El Arosa queda fuera de la copa en los penaltis

El Arosa cayó eliminado de la Copa Federación a las primeras de cambio tras perder ante el Estradense en la tanda de penaltis en un partido que finalizó con empate a uno en los noventa minutos reglamentarios. El equipo de Luisito fue de menos a más y tuvo que sobreponerse al gol inicial de los locales con un tanto enel 89 de Iñaki. Desde los once metros, el Estradense estuvo más acertado a pesar de que Manu Táboas paró el primer lanzamiento. Sin embargo, Brais Vidal y Javi Sandá fallaron en su turno, mientras que Cotilla e Iñaki fueron capaces de anotar.



El partido comenzó con malas sensaciones para el Arosa, sobre todo en ataque, ya que apenas era capaz de hilvanar jugadas que generasen peligro en el área local. En este sentido, tan solo cabe reseñar una jugada polémica en la que los arlequinados reclamaron penalti sobre Hugo Barcia.



Tras el descanso, el Arosa salió con más brío y rondó con mayor peligro la portería rival con dos buenas ocasiones de Borja y de Sylla, que lanzó al lateral de la red. El Estradense también generaba peligro y en una de sus acciones en ataque encontró el gol por mediación de Fuentes en el minuto 63 que obligaba al Arosa a jugar a contracorriente.



A partir de ahí el Arosa aceleró el ritmo y tuvo algunas llegadas con peligro, pero no fue hasta el 89 cuando Iñaki empató de cabeza un buen centro desde la banda. Los de Luisito buscaron el tanto de la victoria en el descuento, pero no hubo tiempo.



El Arosa inició el partido con Manu Táboas, Brais Pedreira, Pacheco, Martín, Cotilla, Brais Vidal, Javi Sandá, Julio Rey, Hugo Barcia, Sylla y Borja Míguez. Luisito, que se mostró muy contrariado con su equipo en la primera mitad, no pudo contar por lesión con Campillo, Fajardo, Santi Figueroa ni con Mario Domínguez por problemas personales.