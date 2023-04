El Arosa quiere expulsar al socio que registró el nombre y el escudo del club

El Arosa convoca a sus socios a una asamblea extraordinaria que se celebrará el jueves 27 de abril a las 20 horas en el sala de reuniones del Hotel Castelao. El orden del día incluye tres puntos. El primero será la ratificación "si procede" de la expulsión como socio de Francisco Vázquez Rogel, al considerar una "falta grave" haber registrado el nombre y el escudo del Arosa en la oficina española de patentes y marcas. Rogel Capital SLU, de la que es administrador Francisco Vázquez, presentó la solicitud unos meses después de las últimas elecciones celebradas en 2019, en las que Vázquez perdió ante Manolo Abalo por un contundente resultado de 227 votos a 17.

Desde mayo de 2020 Francisco Vázquez tiene registrados Arosa SC y Arousa SC a través de Rogel Capital. Desde la directiva que preside Manolo Abalo consideran esta maniobra una apropiación inadmisible, de ahí que hayan decidido expulsarlo como socio, algo que deberá ratificar la asamblea.

Al respecto, Vázquez explica que realizó el registro para proteger los intereses del club y que no lo hiciera una tercera persona, con la idea de "dárselo al club cuando se marche la directiva actual". El todavía socio y excandidato a la presidencia explica que "eso está en un cajón desde que se registró y no he hecho ni he dicho absolutamente nada". Considera la decisión de la directiva un error, "se están dando un tiro en el pie", y una "treta" para cortarle el camino electoral. Además anuncia que acudirá a la justicia ordinaria. No es la primera vez que Francisco Vázquez interpone demandas contra la directiva actual en los últimos años.

El segundo punto del día que se abordará en la asamblea es la creación de una Fundación ligada al club. Un proyecto que ha ido tomando forma los últimos años y con el que el Arosa gestionará donativos, patrocinios y convenios para que las empresas colaboradoras dejen de ver las ayudas al club como un gasto y pasen a ser inversiones.

El tercer punto será la aprobación "si procede" de la firma del convenio con la Comunidad de Montes en Mancomún de Loenzo de Arriba y Loenzo de Abajo para la aceptación de unos terrenos para una futura construcción de instalaciones deportivas. La directiva ha logrado la cesión de los terrenos donde se encuentra actualmente el campo de fútbol de Os Estrelos, en la calle Sarxento Solla cerca de O Vento y en Rubiáns, con el objetivo de poder construir una mini ciudad deportiva que cuente con dos terrenos de juego y un aparcamiento en el futuro. Un proyecto imprescindible debido al crecimiento que ha experimentado el club sobre todo en su fútbol base, ya que tiene problemas para dar cabida a todos sus equipos, que peregrinan por cinco diferentes instalaciones, alguna de ellas en otro Concello como es el caso del campo de Zacande.

Por último, la asamblea extraordinaria se cerrará con el habitual último punto de ruegos y preguntas por parte de los socios asistentes.