El Arosa quiere ser fiel a sí mismo para ponerse líder hoy en Bouzas

El Arosa visita hoy a las 18:30 horas al Rápido de Bouzas en el Baltasar Pujales en el partidazo de la jornada de Tercera RFEF. Frente a frente estarán el tercer y el segundo clasificados, que además llevan una larguísima trayectoria sin conocer la derrota. En el caso de los vigueses son once partidos invicto de forma consecutiva. Y en el del Arosa, un total de trece.



De nuevo Luisito contará con bajas. Recupera a Brais Vidal pero sigue lesionado Martín. El lateral Santi jugó de central en el último partido ante el Arzúa. El entrenador de Teo no da pistas sobre el once. Enfrente estará el veterano delantero Gastón Cellerino, que a sus 36 años marca la diferencia en la categoría y lleva 9 goles. La duda está en si Luisito volverá a apostar por Santi de central o utilizará a Nacho Carús para intentar frenar a su compatriota. Brais Vidal como central sería una tercera vía.



Luisito sabe que el delantero argentino no es el único peligro de un rival “que ten moi bos xogadores”, como Álex Rey o los exarositas Yago Pérez y Diego Diz. “Teño moitas dudas”, reconoce el entrenador del Arosa, que también cavila qué hacer con los tres jugadores que están al borde de la sanción con cuatro amarillas: Pacheco, Abel Suárez y Javi Sandá.



Sobre el partido, Luisito sabe que el Bouzas tiene un “equipazo e están competir como campións, fora da casa é un espectáculo velos”. El equipo vigués viene de empatar en Abegondo ante el Fabril y desde la llegada de David de Dios solo encajó gol en cinco partidos. “É un equipo a ter moi en contra, un dos claros candidatos a estar ahí”. Luisito no se aventura a prever como será el desarrollo del juego. Sabe que en el fútbol “dentro dun partido hai moitos partidos”. De la misma forma que el entrenador del Arosa elogia el talento individual del Bouzas, también dice que “eles tamén saben que nós temos futbolistas de moitísimo nivel. Nós tamén temos moi bo xogadores”. Por eso Luisito considera clave “ser nós mesmos, respectando unha barbaridade ao Bouzas, que está moi ben adestrado”.



El entrenador del Arosa pone en valor a toda su plantilla y destaca que los juegan menos minutos para él son también muy importantes. “Sempre teño 16 ou 17 titulares, pero só poden xogar 11”. En cuanto al apoyo de la afición, que se desplazará a Vigo en autobús para animar al equipo, Luisito le da “moitísima importancia”, ya que considera que “é fundamental a xente que vai a anima porque nós somos un equipo humilde. Ao principio tiñamos unha idea e despois tivemos outra porque non poidemos reforzarnos no mercado de inverno. Necesitamos a axuda de todos. Temos que tirar todos do equipo na mesma dirección”.



El Arosa afronta otro exigente partido a domicilio. Será su tercera oportunidad desde que empezó el nuevo año 2023 de ponerse líder, al menos hasta que juegue el domingo el Fabril. La tarea es muy exigente dado que visita a un rival directo, pero el equipo confía en su trabajo diario y en la trayectoria que lo tiene peleando desde que empezó la liga por el primer puesto.