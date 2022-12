Arosa 3-1 Atlético Arteixo





El Arosa reaccionó a tiempo para sumar una victoria ante el correoso Atlético Arteixo en A Lomba por 3-1. Sylla, con un golazo, adelantó muy pronto a los de Luisito, pero el Arteixo fue mejor durante la primera parte y el inicio de la segunda, logrando con justicia el empate por medio de Fabio. Fue entonces cuando el técnico local movió ficha y rescató a su equipo, con un triple cambio e igualando el sistema de tres centrales y dos puntas de su rival. Llegaron los tantos de Santi Figueroa y Javi Sandá para iniciar una semana importante de la mejor forma posible y mantenerse tercero a seis puntos del líder Fabril.





En un terreno de juego que apenas mejora en muchas de sus zonas pese a que ya no llueve, el partido empezó de la mejor manera posible para los locales. El Arosa logró el 1-0 a los noventa segundos de juego. En un mal despeje de los centrales visitantes. El balón llegó a Sylla en tres cuartos de campo. El senegalés arrancó en conducción por el carril del siete y se sacó un disparo potente desde fuera del área a la

escuadra. Un golazo.





El Arteixo, con defensa de tres, tres centrocampistas por el centro y dos delanteros corpulentos, respondió bien al mazazo. De hecho empujó más que el Arosa en la primera parte, consiguiendo jugar cerca del área rival. Esa fue su idea, ser vertical y atacar rápido, con bastante presencia en área. En este escenario el Arosa tuvo que hacer un gran esfuerzo, ya que la presión del equipo de Juan Riveiro sobre el inicio del juego y en mediocampo fue asfixiante. Además, los centrales visitantes se fueron imponiendo en los balones frontales y despejes del Arosa, salvo cuando le cayeron a Sylla en la derecha. El de Dakar fue el que estiró al equipo local en los primeros viente minutos y le dio profundidad.





El Arteixo, que comparecía en A Lomba con la sensible baja de su goleador Otero, no sacó provechó a su insistencia. Llegadas tuvo y ocasiones también. Diego Vela, en el carril derecho, se sacó dos buenos centros sin rematador, el segundo lo despejó Táboas. La mejor fue antes del descanso, en pase filtrado por Óscar Varela sobre Xavi, que dio un pase atrás y desde el punto de penalti con todo a favor remató muy desviado Pablo Naya. Lo mejor al descanso para los locales fue el resultado porque el recién ascendido les apretó e incomodó como se preveía, sin dejarles tener posesiones largas en campo contrario.





La segunda parte comenzó con el mismo guión. El Arteixo ganando todos los duelos y jugando más en campo contrario ante un rival desdibujado. Tras un par de disparos lejanos, los coruñeses encontraron el gol en una acción con centro desde la izquierda de Óscar Varela. Acabó rematando desde la frontal Fabio, con un disparo abajo y ajustado a un lado al que no llegó Manu Táboas. El empate hacía justicia a los mértios de ambos.





El partido no pintaba nada bien, pero Luisito reaccionó. Antes de la hora de partido movió el banquillo con un triple cambio, dando entrada a Sandá, Fajardo y al juvenil Hugo Losada, pasando a un 3-5-2. Al igualar el dibujo de su rival, mejoró el Arosa, aunque los visitantes tuvieron una opción en un remate cruzado de Xavi a la media vuelta. El equipo local empezó a crecer en el partido. Sylla, en punta más centrado, hizo crecer al equipo, igual que en los carriles Cotilla y Santi, que fueron ganando cada vez más altura.





Avisaron los arlequinados con un par de centros al área que disputó Sylla y tuvo problemas el portero visitante. En uno de ellos la sacó Marcos en línea de gol. El 2-1 llegó en el 72. La llevó Sandá a banda izquierda, donde Cotilla se sacó un gran centro al área que atacó Sylla en el primer palo, en el segundo apareció Santi Figueroa para cabecear. Su remate a bocajarro en primera instancia lo sacó el portero, pero en el segundo el pontevedrés envió al fondo de la red. Centró un carrilero y remató el otro. El Arteixo ya no estaba tan cómodo y no ganaba tantos duelos. Aunque lo intentó y se topó con un Arosa que no hizo concesiones y llegó mucho más entero a los último minutos.





El tercero llegó en una acción de Sylla, que arrancó en derecha y dejó atrás con una finta sin tocar el balón a Marcos, se adentró en área y puso un pase atrás que remató en primera instancia Santi, rechazó el meta visitante y Sandá, desde el punto de penalti, no perdonó con un certero disparo a media altura.





El Arosa reaccionó a tiempo para llevarse un partido que se le había ido complicando. El jueves visitará al Choco, que es colista, en otro partido que no será nada fácil dada la necesidad de su rival.