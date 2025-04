El Arosa recibe al Estradense en una cita con aroma de play-off

Arosa y Estradense disputan esta tarde en A Lomba (19 horas) un partido con aroma de play-off. Los visitantes lo asegurarán ya si puntúan, mientras que los locales se han reenganchado a la pelea por el mismo y ambicionan una tercera victoria seguida para consolidarse en la quinta plaza. Pendientes de lo que haga dos horas antes el Alondras, con el que están empatados a puntos, en el feudo del líder y campeón UD Ourense.

Muchos alicientes

“Se respira más tranquilidad y optimismo”, explica Jose Luis Lemos acerca del ambiente en el equipo esta semana una vez recuperada la quinta plaza. Con las bajas de los centrales Tapha y Dani Sánchez, que sufre una lesión en el menisco de su rodilla derecha, y de Concheiro por sanción, y con la duda de Luis Castro, el Arosa afronta una cita cargada de alicientes. “Se juntan muchas cosas”, reconoce Lemos. “Por cómo llegamos, el rival que tenemos y la rivalidad que hay entre ambos equipos y que quedan pocas jornadas. Son los partidos que gustan jugar y en los que hay que saber sufrir y disfrutar”.

Fortalezas del rival

Analizado el Estradense, que marcha segundo con 57 puntos y es el cuarto mejor equipo a domicilio con 27 puntos en 15 encuentros (el mejor es el Arosa con 32 en 16), Lemos ve muchas fortalezas en el conjunto que entrena Manuti. “Es un equipo que quiere tener mucho tiempo el balón y lo maneja por dentro con fluidez, con futbolistas por fuera diferentes”, ya que Jaichenko en banda izquierda es más profundo y Porrúa por la derecha busca espacios interiores. Ambos llevan 6 goles y nutren al delantero Gamarra, que suma 13. “Es un punta muy móvil”, destaca Lemos, que también ensalza la experiencia en defensa de los de A Estrada. “Es un buen equipo que está haciendo una gran temporada y querrá asegurar aquí el segundo puesto”.

Salir reforzados

Pero enfrente estará un Arosa anímicamente fortalecido y arropado por su afición. “El aspecto mental es importantísimo a estas alturas y hay que saber gestionarlo”. Volver a ganar en casa, donde tantos puntos se ha dejado el equipo esta temporada, es “un pequeño reto” para Lemos. “Queremos darle la vuelta a esa situación, enganchar a la gente transmitiendo ganas, fuerza y fútbol”. Para el técnico local el partido no es un todo o nada, pero explica que “ganar sería reforzar al equipo en muchas cosas”.

Menos juveniles

En cuanto al plan de partido, el entrenador del Arosa da importancia a la gestión del balón para hacer daño al rival. “Va a ver muchos pequeños partidos dentro del mismo”, asume Lemos, que echará mano de algún juvenil como Bouzada, pero no de varios como en jornadas anteriores porque el equipo de la cantera se juega hoy la permanencia en Santiago ante el Compostela (16.30 horas). “Vamos condicionados por número porque no queremos perjudicar al equipo juvenil”.

Pendiendes de O Couto

Preguntado por el UD Ourense vs Alondras que se juega a las 17 horas con los locales sin nada en juego, Lemos dijo que “no me quiero engañar con estas cosas, una vez que un equipo consigue un objetivo como ese, lo normal es que su nivel de concentración, actividad y agresividad no sea tan alto, pero también creo que en su casa ante su afición un equipo como la UD Ourense debe competir para dignificarse y creo que lo va a hacer”. Aunque pase lo que pase en el campo de O Couto, el entrenador del Arosa reitera que “nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y en sacar adelante el partido”.

"Entre todos"

“A los futbolistas se les va notando la motivación a medida que se acerca el partido. A mi me encantaba jugar este tipo de partidos y me encanta disfrutarlos ahora también desde fuera”, reconoce un Lemos que no tiene dudas de que la afición va a estar al lado del equipo de principio a fin. “Espero que cambiemos la dinámica todos, que todos lo afrontemos con positividad y al final del partido ya veremos lo que pasa y lo analizaremos, pero son noventa minutos para que todos estemos en una sola dirección y sin dudas”. Lemos no quiere que el “desánimo” tenga cabida esta tarde tras una temporada con bastantes decepciones en A Lomba, consciente de que en el deporte el estado anímico también cuenta y en este caso “estos partidos se deciden a veces por pequeños momentos de inspiración y de estar a tope todos juntos y espero que estemos todos a una”.