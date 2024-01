Al Arosa se le resiste el gol

El Arosa no pudo lograr su cuarta victoria seguida como local al empatar en A Lomba ante un Rápido de Bouzas que se adelantó muy pronto con un golazo de Cristian Pérez. Iñaki empató mediada la segunda parte y los locales gozaron de suficientes ocasiones claras, sobre todo en remates de Sylla, para completar la remontada, pero les faltó puntería y el punto les sabe a poco en una jornada en la que de los cinco primeros sólo ganó el Bergantiños. Los de Carballo son líderes en solitario con diez puntos de ventaja sobre el Arosa, que sigue quinto una vez iniciada la segunda vuelta.



El Rápido de Bouzas igualó el sistema de tres centrales y carrileros a un Arosa con Mella como novedad en el once, ante la ausencia en la convocatoria de Borja, lesionado. Sylla fue el acompañante en ataque de Rubo, que a los diez minutos vio la amarilla por un manotazo sobre el central Carlos.



Sobre un terreno de juego ligeramente mejorado respecto al último partido, aunque con zonas todavía blandas y irregulares y una en mediocampo que era un lodazal, el Arosa trató de progresar con balones diagonales sobre las bandas, pero el Bouzas estuvo atento en la primera parte y apenas permitió situaciones de área a los locales.



En su primera aproximación al área de Táboas el equipo vigués hizo el 0-1. En una segunda acción de córner. Colgó el balón al segundo palo Diego Diz y recibió en el vértice del área grande Cristian, que dribló muy fácil a Rubo y puso el balón con la derecha al palo largo, colándolo por la escuadra. Un golazo, no muy fácil de ver en esta categoría, lo que habla de la calidad del ex de la Leonesa.



Por debajo en el marcador el Arosa trató de combinar y abrir el campo, con buenos movimientos en ataque que le permitieron profundizar, pero los locales estuvieron mal en la ejecución de centros y disparos en la zona de finalización. Un disparo de Mella desviado desde la frontal, un centro atrás de Santi sin remate y un gran pase interior de Iñaki sobre la ruptura de Martín Diz, al que le impidieron el remate en última instancia, fueron las mejores opciones locales.



El 0-1 al descanso incluso fue un mal menor, ya que el Bouzas tuvo una clara ocasión en la última jugada de la primera parte. En una acción larga en la frontal, que acabó con centro de Torralbo y remate en el punto de penalti de Diz que rechazó muy seguro Manu Táboas.



Luisito movió ficha en el descanso con un doble cambios, dando entrada a los Brais, Pedreira y Vidal, por Santi y Mella. Vidal se puso al lado de Concheiro en mediocampo, e Iñaki se situó por detrás de los dos delanteros. Los dos jugadores que entraron desde el banquillo mejoraron al equipo arlequinado en la segunda parte, que ya empezó con una clara ocasión del Arosa, en un disparo de zurda desde la frontal de Iñaki al que respondió con un paradón Brais Pereiro, sacando el balón de la escuadra.



El Arosa se ordenó mejor para atacar con Vidal en la medular y fue generando más acciones de centro y remate, pero el Bouzas también respondió, aprovechando que en la segunda parte jugaba en ataque en el mediocampo que estaba más practicable. Táboas despejó un remate de cabeza de Cellerino antes de la hora de juego.



En el 67 el Arosa tuvo otra gran ocasión para empatar. Martín Diz dejó sentado con su control a un Noel que se lesionó en la acción y puso un gran centro al área que cabeceó Sylla entrando en carrera, pero Pereiro salvó con el cuerpo un remate picado al centro de la portería. Fue la primera de las tres claras que tuvo el senegalés.



En el 72 el Arosa encontró el gol en un balón profundo a banda derecha que ganó Pedreira, su centro se paseó por el área pequeña y llegó al segundo palo a Martín Diz, que sirvió de espuela un gran pase atrás que remató Iñaki al fondo de la red para hacer su cuarto gol en liga, lo que convierte al mediapunta en el pichichi del equipo.



El Bouzas no se conformó en ningún momento con la igualada y el partido en el último cuarto de hora se abrió. Las llegadas al área de los visitantes no se concretaron en ocasiones. A diferencia de las del Arosa. En el 78 puso otro centro desde la izquierda con la derecha Martín Diz que no pudo aprovechar Sylla, que cabeceó desviado. El propio Sylla falló a puerta vacía con la izquierda a centro raso de Enjamio. Fue clarísima. Y en el 94 se elevó en el primer palo en un córner para cabecear también fuera. El gol se le resiste.

Luisito Míguez

“Fuimos de menos a más. Si el campo llega a estar bien, sobre todo en la segunda parte, pues hubiésemos ganado fácil y, aun así, pudimos hacerlo”, dijo Luisito Míguez al final del partido, lamentándose de las ocasiones falladas. “Espero que esto cambie porque no es un problema de tener un goleador, es un problema de eficacia. Sylla pudo meter cuatro goles. ¿Quién te garantiza goles? Igual pagas una barbaridad por un delantero y nadie te los garantiz”.



El técnico local dijo que “el equipo hizo todo ganar, pero tuvimos un día desafortunado en la finalización. Hubo dos situaciones que si el campo llega a estar bien Sylla no las falla. El Bouzas para sacar un punto aquí tuvo la fortuna que había que tener. La liga te sitúa donde te mereces y nosotros merecemos más de lo que tenemos hasta ahora. Hay que ir poco a poco. Quedan muchos partidos y mucha tela que cortar”.

“Tenemos que seguir como estamos... tal y como estaba el campo, se bajó el balón y se jugó muy bien y los cambios ayudaron. Poco más le puedo pedir a los futbolistas”.



Luisito dijo que “siguiendo así estamos más cerca de ganar que de empatar. El equipo va a ir a más. De los últimos 15 partidos solo perdimos uno”.

Ficha técnica:

Arosa sc: Manu Táboas; Santi (Brais Pedreira, min. 46), Enjamio, Martín Sánchez, Cotilla, Martín Diz, Concheiro, Mella (Brais Vidal, min. 46), Iñaki, Sylla y Rubo (Javi Pereira, min. 79).

Bouzas: Brais Pereiro, Carlos Alonso, Cristian, Arán, Xián, Torralbo (Ventín, min. 79), Diego Diz (Martín Fuentes, min. 79), Kopa, Aitor Aspas (Brais Blanco, min. 93), Noel (Pablo Expósito, min. 70) y Cellerino.

Goles: 0-1 Cristian (min. 13); 1-1 Iñaki (min. 72).

Árbitro: Padín Pita (Ferrol). Amarilla a Sylla y Rubo por los locales y a Arán por los visitantes.