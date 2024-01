El Arosa SC hace oficial el fichaje de Iñaki Leonardo

El Arosa S. C. ya cuenta con un integrante más en sus filas. El joven Iñaki Leonardo, nacido en Ferrol el 16 de agosto de 2001, llega procedente del Deportivo Fabril, equipo en el que ya militaba la pasada campaña.

El presidente, Manolo Abalo, cree que Iñaki puede ayudar al equipo a conseguir el ansiado objetivo, el ascenso. “Sabemos que es difícil porque hay otros equipos que también luchan por lo mismo”, señala. Asimismo, el presidente también quiso hacer hincapié en la extraña situación que atraviesa el equipo, ya que las ocasiones de gol son abundantes, pero no llegan a materializarse. “Parece que nos han echado un mal de ojo”, bromea Abalo.



Por su parte, Iñaki se mostraba emocionado por vestir los colores del Arosa. “Vengo a ayudar a que el equipo esté donde se merece, que creo que, como mínimo, es en 2ª RFEF”, indica. En cuanto a sus cualidades en el césped, se define como “un jugador versátil, que le gusta romper líneas mediante la conducción”. Además, un punto fuerte del futbolista es su gran entrega a nivel defensivo. “El fútbol es injusto, pero yo creo que si el equipo sigue generando las ocasiones que se hacen ahora, acabará yendo para arriba”, destaca el nuevo fichaje.

Iñaki Leonardo posando con la camiseta de su nuevo equipo | Gonzalo Salgado



El técnico se mostraba contento con la incorporación de Iñaki. “Es un chaval que encaja con la mentalidad que yo les intento inculcar a los jugadores. Yo varío mucho de sistema y él puede jugar en varias posiciones”, resalta Luisito. Además, considera que les va a ayudar a generar todavía más ocasiones. “El problema del equipo es una cosa rara, porque generamos mucho fútbol y muchas ocasiones de gol partido tras partido. Entiendo la preocupación de la gente”, recalca el entrenador. La mentalidad que se quiere mantener es la de ir a por el partido desde el minuto uno. Aunque últimamente falta de eficacia esté condicionando a los de Luisito, que, de momento, no garantiza que se ocupe la plaza senior que queda sin cubrir.

Una plaza vacía

El técnico lo tiene claro, si no aparece nadie que venga a mejorar lo que ya hay, no vendrá nadie más, y por lo tanto, la plaza senior seguiría vacía. “Yo soy el primero que confía ciegamente en estos jugadores porque veo todos los días como trabajan. Yo por mi arranco sin ningún fichaje más”, señala Luisito. Contento con los juveniles, el entrenador replica la nueva educación que se está dando en el fútbol base. “Estoy encantando con los juveniles, pero si los tengo en el banquillo protestan, prefieren jugar con el juvenil que ir convocados con el primer equipo, es algo que me entristece”.



En cambio, el problema serio del eq uipo lo ve en la banda izquierda. “ Pongo a Díz como carrilero y pega un recital, pero con línea de 4 si a Cotilla le pasa algo está complicado”. Respecto a la situación de Borja, Luisito comunicaba que lo que le sucede es que tiene una pre hernia inguinal, por lo que el jueves tuvo que abandonar el entrenamiento, pero según los médicos, ya está bien. “Puede estar así toda la vida o le puede dar y no aguantar del dolor”, comenta Luisito.



En el ataque considera que el equipo está cubierto, y que con la incorporación de Iñaki, a pesar de que no es un goleador, mejorará. Este próximo domingo día cuatro, el Arosa visitará al Gran Peña Celta C a las 13 horas, el que puede convertirse en el escenario del estreno de Iñaki Leonardo.

El problema del césped, todavía sin solución

El estado del campo de A Lomba es cada día peor, algo que se pudo apreciar en el partido del pasado domingo, en el que los jugadores se caían al suelo por las condiciones del césped. El presidente del club asegura que mantiene contacto con el Concello para poner solución a un problema de mantenimiento. “Hace cuatro o cinco años que no se le echa arena al campo, si se hubieran hecho las cosas bien, el campo no estaría así, es una vergüenza para el Arosa y para Vilagarcía”, sentencia. Desde la directiva están dispuestos a colaborar, de hecho, aseguraron a Manolo que el mantenimiento del campo quedaría a cargo del club, algo que finalmente no se cumplió. Ahora, el presidente se encuentra a la espera de una reunión con el alcalde de Vilagarcía, para poner solución a un tema que mancha la imagen de todos.