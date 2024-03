El Arosa sucumbe en A Lomba

El Arosa tropezó en A Lomba ante la Sarriana al perder por 0-1 con un gol de Diego Rey en los últimos minutos y cede la tercera plaza. Es la quinta derrota en liga de los arlequinados, que se vieron superados por un rival con una propuesta atractiva y bien ejecutada en un partido de pocas ocasiones en el que el segundo tiempo de los locales fue bastante discreto.



El Arosa jugó de inicio con Vidal, Pedreira e Iñaki Martínez en mediocampo, con Gegunde por delante y Rubo y Iñaki Leonardo arriba, cada uno escorado a una banda. Enfrente la Sarriana se armó en un 4-4-2, con las ideas claras con balón, tratando de salir combinando pese a la presión avanzada local. En los primeros minutos el viento fue protagonista sobre un terreno de juego muy mejorado respecto al último partido, por lo que permitía echar el balón al piso.

Santi Gegunde, que dejó el campo lesionado, conduce el balón sobre un terreno de juego de A Lomba mucho mejor respecto a hace quince días / M. Ferreirós



El Arosa empezó con mucha energía, tratando de ser vertical y llegar rápido al área. Leonardo disparó fuera tras dejada de tacón de Gegunde., Iñaki pidió penalti por mano en un centro que dio en un defensa lucense. El Arosa prefirió la cantidad antes que la calidad en sus llegadas, buscando mucho centro al área sin ventaja que no sorprendieron a su rival.



Con el paso de los minutos la Sarriana creció en su juego y dio dos avisos. Primero en una acción de Maxi en área tras acción de balón parado. El que cabeceó por encima del larguero fue Germán. La mejor de los visitantes nació en una triangulación en la izquierda entre Pablo Rey, Keko y un Tijan que remató demasiado cruzado, con los aficionados visitantes lamentándose en la grada de Tribuna en una noche desapacible y con poco público.



En los últimos minutos de la primera parte, con el Arosa haciendo posesiones más largas y la Sarriana metido en su campo, aparecieron Leonardo y Gegunde en ataque para generar dos ocasiones claras. La primera en un centro fuerte desde la derecha del exfabrilista que cabeceó con mucha intensión en el primer palo Gegunde, el balón se perdió pegado al poste con parte del público cantando el gol. En la segunda fue Gegunde el que hizo una conducción por el centro, dividiendo a la zaga visitante, para ceder a Leonardo, cuyo disparo al ángulo con la derecha despejó el portero Valentín en una buena estirada.



La segunda parte empezó con otra gran ocasión de los locales solventada por un “paradón” del meta visitante Valentín Mosquera. Iñaki Martínez lanzó desde la frontal con el exterior de su pierna izquierda buscando la escuadra y hasta allí voló el guardameta para sacar una mano providencial que evitó lo que hubiese sido un golazo.



El Arosa siguió llevando el peso del juego ante un rival que buscó las contras, con la velocidad por banda de Tijan y Arona. Un centro de este último lo remató abajo Cuadrado, pero respondió bien el portero asturiano Raúl Rodríguez en su debut liguero.

Raúl Rodríguez se estrenó como titular en liga y tuvo una buena actuación pese a la derrota / Mónica Ferreirós



A los diez minutos de la reanudación ambos técnicos movieron sus banquillos. Entraron Sylla y Concheiro por Rubo y Vidal en los locales, mientras que Miguel sustituyó en mediocampo a Brais, que tenía amarilla, y el ex del Bergantiños Álex Boedo elevó la peligrosidad en ataque visitante al entrar por Germán. Los cambios no surtieron efecto en los locales y diez minutos después Luisito introdujo a Martín Diz por un renqueante Gegunde y a Enjamio por Pedreira, pasando a jugar con doble pivote con Iñaki por delante, Leonardo y Diz muy abiertos en las bandas y Sylla como referente.

Pero la Sarriana siguió siendo un equipo muy contestatario, sin perder duelos ni orden en defensa y sin renunciar a las contras. El Arosa trataba de inclinar el campo y meter a la Sarriana en su área a falta de veinte minutos para el final, pero los lucenses seguían resistiéndose. A falta de menos de un cuarto de hora Luisito agotó los cambios con la entrada de Javi Pereira por Iñaki Leonardo. Pero el juego seguía nivelado y la Sarriana era capaz incluso de manejar el balón en campo contrario y echar al Arosa hacia atrás con su propuesta a través de progresar con el pase.



Los visitantes tuvieron su ocasión en el 83, en un pase filtrado por Miguel sobre el desmarque de Diego Rey, que remató sobre la salida de Raúl, pero el portero asturiano salvó el 0-1 con el cuerpo en una parada que aunó concentración y valentía. Y es que la Sarriana jugó los últimos minutos para llevarse el partido y obtuvo premio. Una acción en el 89 entre Boedo y Diego Rey acabó con este delante de Raúl, al que batió por abajo en el mano a mano. Fue un mazazo para un Arosa que, como es habitual, no estaba asumiendo riesgos en los últimos minutos, en los que hasta el partido de hoy nunca se habían marcado goles en lo que va de liga.



Los locales tuvieron ocho minutos de tiempo de aumento para intentar empatar, pero no generaron ninguna situación para poder hacerlo. El equipo de Luisito empieza mal su semana de tres partidos. El jueves visitará al Betanzos.

Aficionados del Arosa en A Lomba en una noche desapacible que hizo que no hubiera demasiado ambiente en las gradas / Mónica Ferreirós

Ficha técnica:

Arosa SC: Raúl; Santi Figueroa, Dani Sánchez, Pacheco, Cotilla; Brais Vidal (Concheiro, min. 55), Brais Pedreira (Enjamio, min. 65), Iñaki Martínez; Iñaki Leonardo (Javi Pereira, min. 78), Santi Gegunde (Martín Diz, min. 66)y Rubo (Sylla, min. 55).

Sarriana: Valentín Mosquera, Susavila, Maxi, Edgar, Pablo Rey; Arona, Keko, Brais (Álex Boedo, min. 55), Tijan (Jaco, min. 71); Germán Giammattei (Miguel, min. 55) y Cuadrado (Diego Rey, min. 71).

Goles: 0-1 Diego Rey (min. 89).

Árbitro: Castro Alarcón, asistido por Pérez Rellán y Miño Rojas. Amarillla a Santi Figueroa, Iñaki Martínez y Brais Vidal por los locales y a Brais, Cuadrado y Miguel por los visitantes.

Lusito: "É un batacazo"

Al final del partido, Luisito Míguez estaba bastante disgustado por un resultado inesperado. "Teño que recoñecer que eles fixeron o seu partido e esperaron o seu momento, nós equivocámonos e o único culpable son eu. Xa o digo sempre, cando o equipo perde o culpable son eu. Os trocos que fixen non me saíron ben...eles melloraron cos cambios e eu empeorei ao equipo. No vestiario xa lles dixen de quen foi a culpa do gol, pero públicamente non o vou a facer".

El equipo de Luisito ya lleva más derrotas, cinco, de las que encajó la temporada pasada en liga regular / Mónica Ferreirós

El técnico lamentó las ocasiones claras que tuvo su equipo para hacer el 1-0 por medio de Santi Gegunde e Iñaki Martínez. "Na segunda parte eles xa tiveron unha clara antes do gol de Diego. É un golpe duro, eu non contaba con isto pero hai que recoñecer que o rival tamén ten mérito porque esta é unha liga moi dura e equilibrada na que te gaña calquera".

El técnico varió bastante su once con el objetivo "de ter a todo o mundo enchufado", en ese sentido explicó que Raúl fue titular por primera vez en liga "non porque Manolo (Manu Táboas) o estivera facendo mal, senón porque este chaval é moi profesional e moi bo porteiro", de ahí que lo premiara con una oportunidad.

Sobre la derrota la definió como "un batacazo" del cual espera que su equipo se reponga y no hace ningún reproche a sus jugadores en cuanto a "actitude e entrega". El Arosa no tendrá demasiado tiempo para lamentarse porque el jueves visita al Betanzos. "Hai que pelexar os últimos nove partidos que nos quedan porque se somos capaces de entrar no play-off nunca sabes o que pode pasar".