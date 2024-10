El Arosa tiñe de arlequinado Arteixo con una lluvia de goles

El Arosa SC visitó al Atlético Arteixo, en un encuentro en el que todo lo que pudo salir bien a los arlequinados, salió. Los de Míchel Alonso sumaron tres puntos tras una apoteósica goleada por 3-5. Un chorreo de goles que inició Martín Diz, y a la que poco a poco se fueron sumando otros jugadores, como Iñaki Martínez o Rivera.

Sin duda, se trató de un enfrentamiento galopante para ambos equipos, con un Arteixo que intentó salvar la puntuación hasta el pitido final, con un Arosa más confiado por la diferencia de goles, y al que comenzaron a asustar con su presencia en el área. “Veníamos de partidos con pocas ocasiones, ahora salimos de otro en el que generamos mucho, incluso para hacer algún gol más”, comenta Míchel Alonso. Cierto es que los de Míchel sufrieron con la presencia de los locales en el área, ya que parecían acercarse al resultado en cuanto los arlequinados mostrasen el más mínimo despiste.



En el primer tiempo, el resultado pareció abultado para un encuentro que se dejaba ver igualado, y en el que los locales trataron de tener más presencia en el área rival, a pesar de que no pudieron lograr estrenar el marcador a su favor antes de que el árbitro señalase el final de la primera parte. Tras el descanso, con los arlequinados viendo los errores cometidos, el dominio de los visitantes comenzó a ser claro, a pesar de que se le acercasen en el marcador.

“Creo que el resultado no peligró. Tenemos el lastre de esos primeros partidos que, espero que poco a poco no nos acordemos de ellos”, señala Míchel. “Marcar cinco goles fuera de casa es muy complicado, pero también nos metieron tres goles, y no estamos contentos en ese sentido. Tenemos que disfrutar este resultado ahora y que los jugadores celebren ahora”, destaca Míchel Alonso.

Así, con estos nuevos tres puntos, el Arosa SC se coloca momentaneamente por delante de la UD Ourense y del Rácing Club Vilalbés, ya que suma 13 puntos. Dicha posición todavía no es definitiva, dado que tanto la UD Ourense, como el combinado lucense, todavía no han disputado sendos partidos correspondientes a la jornada ocho de Tercera RFEF. Actualmente, los de Míchel suman un balance de cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, dejando atrás la versión de un equipo falto de gol.