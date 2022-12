El Arosa visita al colista Choco, que estrena técnico

El Arosa se desplaza a Redondela esta tarde para medirse al Choco a las 17 horas. Un partido trampa, puesto que los locales son colistas con solo 7 puntos y llevan 5 derrotas seguidas, pero estrenan técnico. El vigués David Pérez, hasta ahora segundo entrenador del Portonovo, se ha hecho cargo del equipo redondelano esta misma semana. Será prácticamente su debut como primer entrenador, exceptuando unos meses al frente del equipo juvenil del Deportivo en Liga Nacional.



“Es una oportunidad para mí, llevo con título nacional desde hace años y a pesar de la situación del equipo que no es buena, creo que es una buena oportunidad, además conozco a la totalidad de la plantilla”, dice el nuevo entrenador choqueiro, que tuvo una larga trayectoria como jugador y es hermano del ex portero arlequinado Jorge Pérez. “La situación es difícil pero tenemos toda la ilusión del mundo para cambiarla”.



El Arosa se encontrará a un rival estimulado por el cambio de inquilino en el banquillo. “Sé perfectamente lo que pasa por las cabezas de los jugadores en estos momentos”, dice David Pérez, dándole mucha importancia al aspecto anímico en estos momentos. Cortar la sangría de goles encajados (dos por partido de media) es uno de sus objetivos. “El Arosa está hecho para recuperar la categoría que perdió. Apuesta fuerte para volver a ascender”, por lo que “vendrá a ganar a el partido, a buscar portería contraria y no sufrir en defensa”, explica el técnico local, que solo tiene la baja de Caramés.



El Choco perdió esta verano jugadores importantes por trayectoria y jerarquía en el equipo, como Alberto Suárez o Caloi, pero conserva futbolistas de mucha calidad como Félix, Comis o el exarosista Fran Monroy. Entre los tres suman 9 de los 12 goles que lleva el equipo.



Para este segundo duelo semanal, Luisito no puede contar con los lesionados Campillo y Brais Pedreira. Además tiene varias dudas, como la de Sylla. “Hai algúns xogadores que están tocados. Tomarei unha decisión antes do partido, sen pensar no domingo”. El Arosa solo piensa en sumar esta tarde una victoria. La tercera cita semana, el domingo en A Lomba ante la UD Ourense no es la prioridad. Luisito reconoce que no sabe qué Choco se encontrará tras el cambio en el banquillo. “Non sabemos moi ben como van a saír eles. É un equipo que ten que estar motivado polo troco de adestrador. Temos que respectar ao máximo ao Choco, que é un histórico que o leva facendo ben moito tempo. Nesta temporada ahí perdeu o Viveiro e a UD Ourense. É un equipo con moi bos futbolistas”.



El de Teo prefiere centrarse en su equipo. “Temos que ser fieis ao que adestramos”. Con la lección aprendida de lo que ocurrió en Viveiro, el Arosa se presenta en Redondela dispuesto a ofrecer su mejor

versión en todos los aspectos para poder ganar esta tarde.



La afición se desplazará a Redondela y se hará notar, como es habitual prácticamente en todos los partidos desde la temporada pasada. La previsión metereológica apunta a lluvia durante el partido.