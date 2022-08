El Arosa visita esta tarde al Coruxo en su test más difícil de la pretemporada

El Arosa visita esta tarde en el campo de O Vao al Coruxo (17 horas) en su quinto test de pretemporada. El más exigente hasta la fecha, por la calidad del rival, de Segunda RFEF, y por ser a domicilio. Las bajas y los problemas físicos condicionan al equipo de Luisito Míguez en este tramo de pretemporada. Martín Sánchez, Campillo y Fajardo están parados por roturas musculares. Además también tienen problemas el portero Manu Táboas, el lateral Santi y el central Pacheco. En el equipo arlequinado está a prueba el portero isleño Pablo Rial “Baraca”, cada vez con más opciones de quedarse en plantilla por su condición de sub 23. Con un tercio del equipo renqueante, el técnico de Teo sigue apoyándose en los juveniles en este período de preparación. Mañana a las 19 horas en Baltar el Arosa jugará otro encuentro, ante el Portonovo, por lo que la gestión de los minutos durante el fin de semana será importante, ya que estas cinco semanas de pretemporada han sido muy exigentes en cuanto a carga de trabajo. El Coruxo ha establecido un precio de 5 euros de entrada para el público.





El Arosa SC recibió ayer la llamada del RC Deportivo para jugar un amistoso en Riazor este fin de semana, una vez aplazado el partido de la primera jornada de liga de Primera RFEF que tenía que disputar el equipo herculino hoy ante el DUX Internacional de Madrid, que no saldrá esta temporada en la competición. Con la agenda de partidos completa, el presidente Manolo Abalo lamenta no poder atender la invitación del club coruñés, ya que el club vilagarciano tiene programado además del amistoso hoy en O Vao, otro mañana en Baltar ante el Portonovo (19 horas). Abalo agradece la llamada del RC Deportivo, un club con el que reconoce tener “muy buenas relaciones” y que además “tiene en muy buena consideración al Arosa”, algo que el presidente lleva detectando los últimos años en toda Galicia. “Es un orgullo que el Deportivo piense en nosotros para jugar un amistoso en su campo y lamentamos no poder asistir”, explica Abalo.





Umia vs Alondras

En la agenda de partidos este fin de semana en O Salnés destaca la final de la fase autonómica de la Copa RFEF que disputan esta tarde en Baltar el Compostela y el Arenteiro a partir de las 20 horas. Además, esta tarde a las 19.30 horas en Barrantes se enfrentan Umia y Alondras con el Trofeo Lareka en juego. El Ribadumia, por su parte, visita esta tarde al Pontecaldelas (18.30 horas) y mañana se miden en A Senra al Xuventude Sisán a partir de las 19 horas en la segunda edición del Memorial José Ramón Serantes Moraña “Peque”. San Martín y Unión Asados se enfrentan esta tarde en Vilaxoán a las 20 horas.