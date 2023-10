El Arosa visita al filial del Lugo con el objetivo de zanjar su mala dinámica

El Arosa busca levantar el vuelo esta tarde en el campo de A Cheda (17.30 horas) ante el filial del CD Lugo. El equipo vilagarciano quiere sumar su primera victoria en liga y zanjar la crisis de resultados con la que ha empezado el campeonato. El Polvorín, con 5 puntos más que los arlequinados tras cuatro jornadas, poco tiene que ver con el equipo que jugó en Segunda RFEF la pasada campaña, ya que ha cambiado y rejuvenecido mucho su plantilla.



“El equipo llega bien, pero también llegaba bien la semana pasada y una falta de concentración tremenda a balón parado nos condenó, a pesar de que el equipo sin hacer un buen partido hizo todo para ganar”, explica Luisito Míguez. El entrenador del Arosa dice estar pasando “el peor momento de mi vida” y que en estos momentos toca reflexionar para intentar dar con la tecla para cambiar la mala dinámica. “Ya se lo expliqué a los futbolistas, no hay que buscar sucedáneos, sobre todo por mi parte, toca agachar la cabeza, mirarte el ombligo y saber en que te estás equivocando y tratar de buscar soluciones”.



Luisito sabe que hay margen para revertir la situación. “Esto no ha hecho más que empezar, estoy convencido de que el equipo le va a dar la vuelta y estoy muy orgulloso de los jugadores”.



El Arosa solo lleva un único gol anotado tras cuatro partidos. La faceta ofensiva está siendo su gran caballo de batalla hasta la fecha. El objetivo es acabar con la sequía realizadora y maniatar las virtudes del rival.



Preguntado por el Polvorín, Luisito explica que “es un filial muy filial, con futbolistas muy jóvenes y dinámicos, que si les dejas correr te hacen mucho daño”. Luisito advierte de la necesidad de anular a los jóvenes jugadores lucenses, para que no se crezcan y desarrollen su potencial. “Tenemos que mejorar sin balón, como no ganemos duelos individuales sufriremos porque son niños que están muy bien dotados. Tienen tres o cuatro jugadores que me gustan muchísimo, tenemos que hacer vigilancias sobre ellos porque si dejamos que reciban solos, sufriremos”. El entrenador del Arosa también reconoce que “ellos también saben que nosotros somos un buen equipo y estoy convencido de que vamos a dar un nivel muy alto”. Por último, el entrenador del Arosa dice que no tiene bajas para esta quinta jornada de liga, por lo que recuperará a Brais Pedreira y realizará la convocatoria antes del duelo.