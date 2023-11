El Arosa vuelve a las andadas. Empató sin goles en Poio ante el Pontevedra B esta tarde en un partido muy discreto y sin apenas ocasiones. Un disparo de Iñaki, que acabó expulsado, que salvó el portero Carlos García fue la única oportunidad de los visitantes ante el filial, que sale reforzado del partido después de sus últimas derrotas.



Es el quinto empate sin goles del equipo de Luisito Míguez tras doce jornadas, el tercero ante equipos de la zona baja, por lo que no acaba de dar muestras de regularidad para ser un candidato al título. A falta de que se complete la jornada este domingo, el Arosa se queda octavo con 17 puntos de 36 posibles y a la espera de recibir a la UD Ourense el próximo sábado en Vilaxoán.

El Arosa apenas le generó ocasiones al penúltimo clasificado / Gonzalo Salgado



En un campo muy amplio donde se podía combinar y sobraban espacios, el Arosa inició para atacar con tres centrales, sin Cotilla en el campo y con Martín Diz en la izquierda por delante de Martín Sánchez. Mientras que cuando tenía que defender se estructuraba con línea de cuatro, presionando alto para obligar al filial a empezar en largo. Iñaki centró su posición para jugar por detrás de los dos puntas, Sylla y Borja.



El Arosa no estuvo bien en la primera parte. El que más lo intentó fue Concheiro, pero al equipo arlequinado, esta vez de azul, le faltó profundizar por fuera y tener algo de juego interior. Los visitantes tuvieron la iniciativa porque se la cedió el filial, que se armó en un 4-4-3 para salir a la contra con el isleño Toño en la izquierda y, sobre todo, en la derecha con Gueye, futbolista que la pasada temporada jugó en Primera RFEF con el primer equipo granate hasta que dio la espantada tras las Navidades. El senegalés cumple este año penitencia en el filial, puesto que le han cerrado, al menos de momento, la puerta del primer equipo.



Salvo un remate cruzado de Mella en acción de pizarra de saque de banda y un cabezazo de Sylla alto a la salida de un córner lanzado por Concheiro, el bagaje ofensivo del Arosa en el primer tiempo fue inexistente. Luisito se desgatiñaba a gritos y órdenes desde el banquillo, mientras el filial se dio un baño de confianza en la primera parte, controlando el partido sin problemas gracias al propio plan y la ejecución del mismo del Arosa. Eso sí, los granates no remataron entre los tres palos, aunque hicieron cosas destacables con balón, dejando destellos de calidad Toño, Hugo Padín y el propio Gueye, que va algo más que sobrado en esta categoría. Si quiere.

IIñaki, que se se enfrentó a su exequipo, fue expulsado cuando ya estaba en el banquillo en el minuto 91 / Gonzalo Salgado



Tras el descanso ninguna variación en los dos equipos. Después de un cuarto de hora sin que nada cambiase, con el Pontevedra B creciendo en el partido con el balón, Luisito movió ficha con un triple cambio. Entraron Rubo, Enjamio y Pereira, que se situó en banda derecha. Tras la variación táctica no cambió demasiado el partido, pero el Arosa tuvo su gran ocasión para hacer el 0-1. Le llegó un balón rechazado en el pico izquierdo del área a Iñaki, que se perfiló rápido y bien para sacarse un potente disparo abajo. El meta Carlos García despejó con problemas en una buena intervención.



A falta de un cuarto de hora el técnico visitante volvió a mover el banquillo, dando entrada a Brais Pedreira por Iñaki, por lo que Pereira se fue al centro. Nada más salir al campo, Pedreira puso un centro desde la banda, en una declaración de intenciones del camino que buscaba el Arosa para generar, pero le siguió costando.



El partido se abrió más en la segunda parte, el Pontevedra B se estiró mucho y llegó, pero el Arosa no le concedió apenas opciones de remate. A nivel defensivo el equipo vilagarciano es sólido, al menos cuando no tiene delante a delanteros que marcan la diferencia en la liga, como le ocurrió la semana pasada.

De las llegadas locales, la mejor fue un remate de Jar dentro del área tras acción de Toño, pero el balón acabó en córner.

La afciión del Arosa se hizo notar en la grada, pero no pudo festejar una victoria / Gonzalo Salgado



En los minutos finales se produjo una falta sobre Pereira en una contra, en la que Jar le golpeó ya sin balón. El árbitro y el asistente, que siguieron el balón, no lo vieron. Todo el banquillo del Arosa saltó al campo a protestar e Iñaki vio la roja, por lo que no podrá jugar la próxima semana ante la UD Ourense. Fue la puntilla a una tarde para olvidar.

Ficha técnica:

Pontevedra B: Carlos García, Álex Pacheco, Arnosi, Javi Muiños (Espiña, min. 83), Jar, Gueye, Mario (Jacobo López, min. 80), Toño, Hugo Padín (Grajales, min. 72), Víctor Casais (Gonzalo Álvarez, min. 81) e Íker Arango.



Arosa: Manu Táboas, Santi, Pacheco, Carús, Martín, Martín Diz, Concheiro, Mella (Enjamio, min. 64), Iñaki, Borja (Javi Pereira, min. 64) y Sylla (min. 64).



Árbitro: Quintairos Rial (Vigo). Expulsó a Iñaki del Arosa en el 91 con roja directa, estando en el banquillo. Amarilla a Jar y Grajales por los locales y a los visitantes Santi y Carús.

Incidencias: Jornada 12ª. Campo de A Seca. 250 personas.

Luisito Míguez: “Creo que foi o peor partido que fixemos fóra da casa”

Lusiito Míguez se pasó gran parte del partido dando órdenes a gritos a sus jugadores / Gonzalo Salgado

“A única ocasión que houbo en todo o partido foi a que tivo Iñaki. Foi un partido moi trabado. Estivemos mal con balón, o motivo non o sei porque víñamos de facer un partidazo contra o Bergantiños, tíñamos un campo inmaculado para xogar”, explicó Luisito Míguez. “Creo que fóra da casa foi o peor partido que fixemos, sobre todo na fase ofensiva, onde estivemos moi mal, non fixemos case nada do que adestramos. A verdade é que teño que analizar porque o mellor foi o resultado, tanto para eles como para nós. Creo que é xusto. O mal menor é que non perdes, pero contento non estou”. El Arosa sigue dejándose puntos con equipos de abajo en esta primera vuelta. “Temos que poñernos as pilas”, dijo el entrenador, que lamentó que el árbitro no viese la agresión a Pereira y expulsase a Iñaki. Luisito dijo del rival que “non parece un filial, é súper físico”.