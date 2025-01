Arousa Bike vuelve a poner a Vilagarcía en el mapa del BTT autonómico

El Club Arousa Bike BTT vuelve a organizar por segundo año seguido una prueba de la Copa Galicia BTT 3 horas Resistencia, que será la cuarta de las cinco de las que consta el calendario autonómico y se llevará a cabo en el Monte Xiabre el domingo 9 de febrero. El presidente de la entidad, David Janza, presentó ayer el evento en el Concello acompañado por el alcalde, Alberto Varela, por el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, y por el actor y humorista David Amor y el exciclista Álex Marque, que ejercieron de padrinos.



El edil de Deportes, Carlos Coira, y el director deportivo de la Fundación, Juanmi Doval, también respaldaron un acto en el que estuvo Raúl Santamaría en representación de Arousa Moza, que colabora con la organización, Jose Peleteiro en representación Ecoplas Barbanza, uno de los patrocinadores de la prueba, y Loli Crespo, de la Asociación Española contra el Cáncer, ya que el Concello aprovecha el evento para colaborar económicamente con la organización y ofrecerle visibilidad.



“O ano pasado foi a proba con máis afluencia de público”, recordó el presidente de la Federación. “Houbo que abrir un segundo prazo de inscrición”. El cupo máximo es de 300 participantes y el plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 5 de febrero. Muñiz destacó que el circuito de casi 6 kilómetros en las inmediaciones del embalse de Castroagudín reúne todos los requisitos para albergar el próximo año el Campeonato Gallego de Resistencia, algo que el club vilagarciano ya ha solicitado y desde la Federación ven con muy buenos ojos, por la capacidad organizativa de la entidad, el entorno paisajístico y el respaldo institucional y privado que logra Arousa Bike.



“Tenemos las expectativas altas”, reconoció David Janza tras reunir el pasado año a 310 participantes. “Fue un éxito rotundo y queremos repetir”. Las condiciones del circuito, en el que no se forma barro, y todos los regalos que la organización da y sortea entre los participantes convierten a la prueba arousana en la gran referencia de un calendario que se completa con las de Lousame, Noia, Camariñas y Narón. Más de una veintena de personas, entre ellas voluntarios de Arousa Moza, forman parte de la organización. Al ser una prueba de resistencia, los participantes tienen que realizar vueltas al circuito, que tiene unos 180 metros de desnivel acumulado, durante tres horas. Los más profesionales harán unas nueve y los más amateurs entre seis o siete.



El excliclista profesional estradense Álex Marque agradeció la invitación y felicitó a todas las personas e instituciones involucradas en la organización. “É unha proba asentada e moi chula porque ten sendas e é técnica e dura”. Marque no descarta participar para disfrutar del evento, aunque reconoce que competirá “en plan tranquilo” una vez retirado. Por su parte, David Amor, que compitió el año pasado, elogió al club Arousa Bike, que en apenas tres años de vida sigue con su “gran empuxe” para hacer de Vilagarcía y Xiabre un referente de eventos deportivos. “Isto serve para poñer en valor o monte que temos en Galicia, non hai nada mellor que xuntar deporte e natureza. Esta instalación úsase todo o ano e esperemos que sexa o xerme de cousas máis grandes”. David Amor confirmó su presencia en la entrega de premios.

Carácter solidario

Por su parte, el alcalde Alberto Varela destacó “o bo momento que está a vivir a localidade, que non para de crecer e consolidarse como un referente en todos os niveis, tamén no deportivo”. Y felicitó al Club Arousa Bike. El Concello otorga un carácter solidario al evento, puesto que destina una cantidad económica que estará entre los 1.500 y los 2.000 euros para la adquisición de las bolsas que entregarán a los participantes y que confecciona la Asociación Española contra el Cancer (AECC). “Cos fondos recadados neste tipo de eventos os pacientes de cancro están cada vez mais preto de cumprir co noso obxectivo: que no 2030 o 70% dos doentes teñan unha mellor calidade de vida”, destacó Loli Crespo, representante de AECC.