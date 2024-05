El Arosa dice adiós al ascenso: Otra vez la misma historia

El Arosa SC volvió a quedarse en el camino. Por tercer año consecutivo despidió la temporada en A Lomba con el campo a tope y con decepción al perder 1-2 tras prórroga contra la UD Ourense, que supera una eliminatoria pareja en la que demostró en el global ser justo vencedor, sobre todo al conseguir asaltar A Lomba. El gol en el tiempo extra de Labrada, autor de un dudoso penalti que provocó el 1-1 de Sylla, decidió el duelo y deja al Arosa anclado en Tercera en otra temporada perdida en la que estuvo lejos de cumplir lso objetivos marcados.



El partido tuvo mucha miga.Fue intenso y largo. El Arosa cambió el dibujo respecto al partido de ida, armándose con una línea de cinco atrás y dos mediocentros. Martín Diz ocupó el carril derecho y Brais Vidal se inscrutó en la defensa. La UD Ourense repitió el 4-2-3-1, pero esta vez con Guisande, un falso nueve que destaca por su movilidad y juego asociativo, como delantero en vez de Luismi. El equipo de Borja Fernández leyó mucho mejor el partido en la primera parte. Empezó echando al Arosa hacia atrás con envíos diagonales del central Puime sobre Santi De Prado en la derecha. Y muy pronto cogió el balón y se puso a dominar, juntando pases por dentro y atacando en bloque.



El Arosa sufrió, porque no tenía el balón ni podía hacer transición. Eso sí, a nivel defensivo apenas concedió. Sólo a balón parado la UDO parecía plasmar en ocasiones su dominio. Al cuarto de hora lanzó un córner Yelco y casi marca en área pequeña Labrada. Cinco minutos después, otra vez Labrada en acción de saque de esquina remató alto. En el minuto 24 la UDO recuperó en cambio contrario a un Arosa muy inseguro con balón y Yelco se quedó en el mano a mano ante Manu Táboas, pero llegó Martín Diz por detrás para evitar su remate en una jugada al borde del penalti.



Los visitantes perdieron por lesión a Jesús Ares mediada la primera parte. En su sitio entró Luismi, que fue el autor del 0-1 en el minuto 34. La UD Ourense armó ataque posicional, con el Arosa esperando en su campo. Aparecieron dos defensas visitantes por dentro para combinar. Fue Varo, el lateral derecho, el que filtró el pase sobre el desmarque de Luismi, resquebrajando el sistema defensivo local de 5+2. En el mano a mano el vigués remató abajo y el balón se coló por debajo del cuerpo de Manu Táboas, para delirio de los aficionados visitantes.Luismi, ex arosista, no celebró el gol.



El Arosa tuvo que dar un paso adelante con el 0-1. Al fin apareció Martín Diz con mucha más altura, ya que jugó casi todo el primer tiempo muy atrás. El Vilagarciano desbordó y generó la primera ocasión local, con un disparo desde la frontal de Concheiro que no cogió puerta. La última ocasión de la primera parte fue visitante, en un centro de De Prado que cabeceó fuera Yelco.



Luisito se vio obligado a retocar al equipo en el descanso para mejorar el juego y la mordiente. Entraron Iñaki y Pedreira, por lo que Martín Diz pasó a jugar en banda izquierda, con más altura porque el Arosa pasó a dominar al presionar mucho más arriba, con Sylla siempre encima de Champi para desactivar el dinamismo en el inicio visitante.



Con el paso de los minutpos la UD Ourense empezó a contener al Arosa, al que costaba generar en ataque. Los visitantes no renunciaban a salir a la contra, aunque ya estaban mucho más centrados en mantener el resultado favorable. Superada la hora de juego, Luisito dio entrada a Borja y pasó a jugar 4-2-3-1. En el 67 de nuevo Martín Diz, que tuvo un gran duelo con Varo en la segunda parte, ganó la línea de fondo por piernas, pero llegó Labrada para impedir su centro atrás. La UD Ourense tuvo la sentencia en el 72, tocó de tacón en área Guisande y remató desde el punto de penalti Luismi, pero el balón se perdió pegado al poste para alivio de la afición arlequinada. Fueron instantes en los que la UDO volvió a dominar y a llegar. Champi remató desiado desde fuera del área en el 74. En el otro campo, apareció la conexión Diz-Iñaki. El disparo desde la frontal del pontevedrés se fue a córner. Y es que lejos de lo que cabría esperar, visto lo sucedido en la ida, la UDO aguantó el tirón en el aspecto físico.



Al Arosa se le apareció Santa Rita con el penalti que se sacó de la chistera Borja, con la colaboración del árbitro asturiano y Labrada, en el minuto 77. Una caída en área en una acción en la que hubo contacto. Un penalti más que dudoso, tal y como había puesto el listón el árbitro en jugadas de contacto todo el partido, que materializó Sylla y que sirvió para rescatar al equipo cuando más lo necesitaba.



El Arosa no se frenó con el gol del empate y aprovechó el subidón anímico para generar otra ocasión en una acción individual de Iñaki, con pase atrás sin rematador. Los visitantes dieron entrada a Mesfín arriba y Álex Fernández en mediocampo. No hubo más ocasiones y el partido se fue a la prórroga.

La prórroga

Sylla, acalambrado, dejó su sitio a Javi Pereira para el tiempo extra. A los tres minutos de la prórroga, Borja tuvo el 2-1. Se levantó rápido en área y se sacó un disparo con la zurda que no cogió puerta. Los problemas musculares empezaron a hacer mella en ambos equipos. En el 101, con la UDO volcada Martín Diz hizo un esfuerzo titánico en banda para llegar a línea de fondo y ponerla atrás, pero incomprensiblemente Borja no remató y dejó pasar el balón. El Arosa tuvo otra antes del descanso de la prórroga en un remate con mucha intención de Mella que no cogió puerta.



Al inicio de la segunda parte de la prórroga apareció Álex Fernández en los visitantes para fabricar el 1-2. Primero hizo una acción técnica y una conducción para forzar la falta en tres cuartos. El propio ex del Arenteiro la lanzó al segundo palo, cabeceó Novoa y salvó Táboas con una gran intervención, pero Labrada en área pequeña remachó. Quedaban doce minutos y los visitantes empezaron a jugar a que no se jugase, con un Arosa otra vez por detrás y obligado a marcar. El tiempo volaba para los arlequinados, mientras seguían las interrupciones. Rojo se lesionó en el 118 y el partido se detuvo de nuevo, por lo que los visitantes acabaron con diez. El partido se alargó hasta el 124. El Arosa no fue capaz de generar, ya con el central Dani Sánchez en área “a lo Alexanco”. El tiempo se consumió y la UD Ourense celebró su pase, con invasión de campo de sus aficionados más jóvenes incluido.