La II Quedada Nocturna de Clásicos do Barbanza sobrepasa la barrera de los cien coches en Rianxo

Rianxo ha vuelto a convertirse en epicentro para los amantes de los coches clásicos gracias a la II Quedada Nocturna de Clásicos do Barbanza.



La cita fue la tarde del sábado, momento en el que 108 coches clásicos llenaron la Praza Castelao y el Campo de Arriba, pleno casco urbano de la localidad.



El evento comenzó a las 19 horas pero, desde mucho antes los vecinos y vecinas de Rianxo ya pudieron disfrutar de la visita de estos vehículos con más de 30 años de historia cada uno de ellos.

”Tanto los participantes como la gente que vino a ver nuestros coches disfrutaron de una buena jornada de motor clásico”, indicó Óscar Lorenzo, presidente de la entidad organizadora del evento



Cumpliendo con la programación, los participantes pudieron disfrutar de una “Noite de Museos”. Tanto el Museo do Mar como el Museo Manuel Antonio ofrecieron un horario especial para disfrutar de sus obras.

La música también fue protagonista de esta jornada festiva en Rianxo. La II Quedada Nocturna de Clásicos do Barbanza contó con la actuación del grupo local The Cuncas y con la sesión de un Dj que hizo bailar a los presentes alargó la fiesta hasta bien entrada la noche.