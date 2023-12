El Arousa F7 Indoor reúne a 1.500 participantes en A Senra

El Arousa Fútbol 7 organiza estas Navidades la décima edición del Torneo Indoor, que reunirá a un total de 48 equipos los tres próximos fines de semana en el pabellón de A Senra (Ribadumia). Mañana será el turno de la categoría prebenjamín, el día 30 de diciembre disfrutarán del evento niños y niñas en edad benjamín, mientras que el día 7 de enero se cerrará el evento con la categoría alevín. Serán tres días de competición en total y por A Senra pasarán 600 jugadores. La inscripción al torneo fue gratuita para todos los clubes, mientras que la entrada para el público será de 6€ la jornada completa, siendo gratuita para todos los menores de 14 años.



Durante estos tres días de competición, 1.500 asistentes visitarán las instalaciones deportivas de A Senra, donde se ha habilitado un único campo de juego a cubierto en el pabellón, dotado de césped sintético exclusivamente instalado para la disputa de este evento, de dimensiones 30 x 18 metros, con un perímetro activo de tablero, que sustituye las líneas perimetrales de banda y fondo. De esta forma, explican desde la organización, los participantes gozarán al “convertir el terreno de juego en un escenario frenético en el que el balón rara vez sale de los límites del mismo. Los niveles de continuidad en el juego, ritmo, intensidad y superficie sintética hacen del AF7 Indoor una experiencia única”.



Un total de 16 equipos participan el sábado en el evento prebenjamín divididos en cuatro grupos. En A lo forman Vilagarcía, Pontevedra A, Bertamiráns B y SAR Extramundi. En el grupo B están encuadrados San Martín, Pontevedra B, Grupo Casa Paco y Bertamiráns A. En el C, Xuventude Oroso A, Alto do Vento, Bertamiráns C y Santa Mariña B. Mientras que el grupo D lo integran Santa Mariña A, Xuventude Oroso B, Cire Melide y Arenas Alcabre.



Los partidos comienzan a las 9 horas y habrá un descanso de algo más de una hora a mediodía. Por la tarde continuarán los duelos de la fase de grupos para dar paso a partir de las 18:55 horas a las eliminatorias desde cuartos de final. La gran final está programada para las 21:07 horas.



Como es habitual, el Torneo Indoor sirve como preámbulo al Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7, que una vez más se disputará en Ribadumia divididos en dos fases. La primera, denominada Fase Previa, será durante la Semana Santa (del 28 al 31 de marzo), mientras que la Fase Final tendrá lugar en 2024 del 17 al 19 de mayo.