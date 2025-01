Arousana y Umia vuelven a perder y el EFM Concello de Boiro le mete una docena de goles al colista

Umia y Atlético Arousana siguen en puestos de descenso tras encajar nuevas derrotas este fin de semana. En A Bouza, el Orzán, segundo clasificado, cumplió los pronósticos y se impuso 0-2 en un partido que no se resolvió hasta la segunda parte. Ya sin Luis Treviño al frente del equipo, el Umia se queda con 13 puntos, a tres de un Sárdoma B que está fuera de descenso, y la próxima jornada tiene un difícil compromiso en la visita al campo del EFM Concello de Boiro. Las boirenses no encontraron oposición en el colista Escuela FM Amistade, al que ganaron por 1-12 en un partido sin historia. Antía González firmó media docena de goles para las visitantes, que siguen metidas de lleno en la pelea por el título. Están empatadas con el Orzán y con solo un punto menos que el líder As Celtas B. Las boirenses sumaron en Valdoviño su décima victoria seguida.



El Atlético Arousana sigue sin reaccionar y perdió en Santa Isabel ante el filial del Victoria santiagués por 2-1. A pesar de que Mel adelantó a las de Vilagarcía, remontaron las locales en la segunda parte para endosar la quinta derrota seguida a su rival. El calendario da ahora una oportunidad de cortar la mala racha al Arousana, que recibirá al colista en la siguiente jornada.