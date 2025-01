Así afrontan Céltiga, Cambados, Portonovo y Umia la primera jornada del nuevo año

La Preferente Sur disputa esta tarde la última jornada de la primera vuelta con partidos de bastante dificultad para los cuatro representantes arousanos.



El Céltiga (2º con 32 puntos) empieza el nuevo año como local, recibiendo al Moaña (11º con 22 puntos) a las 16.15 horas en el Salvador Otero. Luis Carro afronta la cita con las únicas bajas de Manu Táboas y Pablo Pillado. “Va a ser un partido difícil ante un rival cuyo míster nos conoce bien”, puesto que el cambadés Edu Charlín dirige a los visitantes. “Intentarán contrarrestarnos. Esta semana hablamos mucho de lo que hacemos bien y de lo que nos está costando un poco más. Queremos dar un paso adelante, aunque llevamos dos meses buenos y todo pasa por tener un nivel alto de exigencia en todo lo que hacemos”. Los locales quieren hacer un partido de “ritmo alto” ante un equipo “llamado a estar en la parte alta con jugadores importantes como Mauro, Jesús Varela y Omar”.

Porriño vs Cambados

El Cambados (5º con 27 puntos) visita a las 16.30 horas al Porriño (7º con 24 puntos) en O Lourambal en un partido entre rivales directos en la pelea por el play-off. El equipo de Pénjamo tratará de prolongar la excelente dinámica con la que cerró el 2024, ya que lleva tres victorias seguidas y ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. Los visitantes viajan con las bajas de Batallón, por sanción, y de Baulde y Ricar por lesión.

"El Porriño es un equipo que trata de llevar el peso del partido con balón, acumulando muchos jugadores con mucha calidad asociativa, son muy dinámicos y en la parte de arriba tiene jugadores rápidos que interpretan bien los espacios", advierte Pénjamo. "Tenemos que tratar de que no se sientan cómodos con balón, no permitir esas posesiones largas y ser muy intensos en los duelos, tratar de ganarlos y estar muy concentrados durante todo el partido".

Los locales rompieron ante el colista Bouzas una mala racha de cuatro derrotas seguidas, pero por plantilla están llamados a estar en la parte alta al final de la competición.

Portonovo vs Atios

El Portonovo (14º con 18 puntos) se mide en Baltar al Atios (4º con 29 puntos) a las 16.15 horas. El técnico Jose Luis Salgueiro tiene la única duda de Manu Otero y ya entra en convocatoria Raúl, recién llegado del Villalonga.



“Estamos con ganas de competir ante un equipo muy bueno que va estar arriba hasta el final”. Salgueiro dice que las opciones locales pasan por hacer “un partido muy serio, estar concentrados y no cometer errores”. Los locales no quieren dejar correr a un rival “con mucho gol” que “sabe a lo que juega porque está muy trabajado”. El Portonovo ha competido bien con los rivales de la parte alta y hoy quiere volver a hacerlo. “Todo pasa por mantener la portería a cero, no cometer errores y ser intensos”.

Aumentar la efectividad de cara a portería también será clave para Salgueiro, que recuerda que su equipo está generando bastantes ocasiones en los últimos encuentros.

Areas vs Umia

El Umia (15º con 18 puntos) se mide a las 16.30 horas en el campo de A Lomba al Cultural Areas (12º con 21 puntos). Los visitantes viajan con las bajas por sanción de Jony Romero, Fer Santaló y Álex Guillán. Además hay varios jugadores que arrastran problemas físicos, como Álex Lima, Álex García y Emilio. Pese a todo, el técnico Hugo Sanmartín mantiene “una actitud positiva” y está convencido de que su equipo va a hacer “un buen papel”.

Sobre el rival, el entrenador visitante comenta que “es un equipo que me gustó, muy físico y con jugadores que pueden resolver el partido”. La concentración en las acciones a balón parado y también para mantener las líneas juntas serán clave en las opciones de los visitantes, que esperan hacer daño a su rival con balón en un campo de hierba natural, superficie en la que ganaron en Cambados y empataron en Verín en sus dos últimas salidad.