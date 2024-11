Así se presenta el domingo para los equipos arousanos de Preferente

El Céltiga repite en el Salvador Otero este domingo por la tarde (16.30 horas) ante un rival ourensano y recién ascendido. Tras la victoria con buen juego lograda ante el Verín, el equipo de Luis Carro quiere dar buena cuenta del Cented Academy, que es octavo con 11 puntos, 6 menos que los locales, que son segundos. En sus filas destacan jugadores como Adrián Presas o el delantero Veloso, ex del Allariz, que lleva cuatro goles.



"La semana ha sido extraña y complicada porque tenemos gente con molestias y hemos jugado Copa Diputación", explica Luis Carro, cuyo equipo ganó el jueves en O Revel al Sporting Libertad por 0-4 con goles de Pablo Oubiña, Javi Vidal, Pablo González y Manu Bugallo. Los dos porteros, Manu Táboas y Jose Rey, están entre algodonos, al igual que Gregor y Lezcano. Santi Figueroa es baja porque está sancionado con dos partidos tras su polémica expulsión de la semana pasada, mientras que Sergio Abal abandona definitivamente el equipo por temas laborales tras aprobar unas oposiciones.



"Va a ser un partido difícil ante un rival que de mediocampo hacia adelante tiene mucha capacidad para correr y lo hacen bien", sostiene el técnico local. "Mezclan juventud y veteranía que conjuntan bien". Pero los ourensanos llevan cuatro partidos sin ganar y Carro es consciente de que "no están en su mejor momento, pero nosotros en casa necesitamos hacer fuertes y sacar el partido adelante". El Céltiga no variará su plan de partido, "vamos a intentar darle un ritmo alto, que pasen muchas cosas en su campo y estar bien ajustados para que no nos corran mucho". El Céltiga no quiere fallar en casa, donde lleva 10 de 12 puntos posibles, para seguir al acecho del líder Barco, que visita el difícil campo del Cultural Areas. "Nuestro campo tiene que ser un fortín", asume Luis Carro.

El Portonovo visita en Beluso al equipo revelación

El Portonovo se desplaza a Beluso para jugar en el campo de As Laxes a las 16.45 horas con el equipo revelación hasta el momento. El recién ascendido es tercero con 16 puntos, 6 más que los arlequinados, que están dando un rendimiento muy diferente en Baltar, donde sólo sumaron un punto en cuatro partidos, que a domicilio, con nueve de doce posibles. El técnico Jose Luis Salgueiro no tiene bajas. "Vamos a un campo complicado ante un equipo que está haciendo muy bien las cosas, no es fruto de la casualidad porque está muy bien trabajado. Son jugadores que llevan tiempo juntos y ficharon bien. Están donde está por méritos propios", explica el técnico del Portonovo. "Sabemos que tendremos que estar muy intensos en un campo en la que hay que tener muchas vigilancias y cualquier error puede decantar el partido". El Portonovo quiere prolongar su "buena racha fuera de casa" y para ello Salgueiro apela como factor clave a la "concentración durante todo el duelo".



Este domingo a las 12 horas los socios están convocados en una importante asamblea extraordinaria en la que se espera que aparezca algún candidato que tome el relevo de Valentín Martínez al frente del club tras el intento fallido del pasado domingo.



El Cambados recibe al Atios, que lo ha ganado todo a domicilio

El CJ Cambados recibe al Atios a las 16.45 horas en Burgáns, donde busca su cuarta victoria consecutiva que alivie sus problemas para sumar a domicilio. Los visitantes son cuartos con 6 puntos más que el equipo de Pénjamo y tienen jugadores en ataque muy peligrosos como Edu Otero, Rubén Domínguez o Manu Vilán. El Cambados afronta el partido con las bajas de Seydou y Baúlde, y con la duda de Paco. "Nos enfrentamos a un rival muy potente, con muchos recursos ofensivos, ya que tiene jugadores con muy buenos pies y por fuera son desequilibrantes y con muy buen desborde", advierte Pénjamo. "Será importante que no se sientan cómodos con balón y no permitirles correr. Tenemos que tratar de ser un bloque a nivel defensivo, ser agresivos en los duelos y ganarlos", Además para el técnico local también es clave "tener acierto en las áreas".

El Cambados quiere ser contundente para llevarse un partido con el que mantener su regularidad en casa y mirar hacia arriba en la tabla, aunque el Atios no lo pondrá nada fácil ya que es el mejor equipo de la categoría a domicilio, donde lo ha ganado todo: Barco (1-2), Juvenil (0-2), Verín (0-1) y Moaña (1-2). Si bien viene de protagonizar la gran sorpresa de la temporada hasta la fecha al perder en casa ante el Rápido de Bouzas por 2-5.

El Umia quiere estrenarse en casa en horario matinal ante el Juvenil

El Umia recibe en horario matinal en A Bouza al Juvenil de Ponteareas en una gran oportunidad de sumar su primera victoria de la temporada en casa. El equipo de Hugo Sanmartín, que sancionado por dar indicaciones al estar expulsado deberá cumplir otro partido de castigo, viene de ganar al Matamá por 0-2, pero sigue penúltimo con 6 puntos, 8 menos que su rival, que es sexto. Los de Ponteareas están enrachados ya que llevan cuatro victorias seguidas, pero los locales quieren estrenarse ya ante su afición después de cuatro derrotas en A Bouza en las que no fueron capaces de marcar ningún gol.

El Cidade de Ribeira, a por la cuarta consecutiva

Por lo que respecta al grupo norte, el Cidade de Ribeira ambiciona su cuarta victoria consecutiva en liga esta tarde en A Fieiteira sintético (17 horas) ante el Negreira, que está en mitad de la tabla con siete puntos menos que los locales. El equipo de Manuel Ángel quiere dar otro paso adelante en casa para afianzarse en puestos de play-off de un grupo que está dominando con puño de hierro el Montañeros (25 puntos de 27 posibles).