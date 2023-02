El Asmubal logra la sexta seguida en Redondela y mantiene la segunda plaza

El Inelsa Asmubal Meaño no falló en Redondela y sumó su sexta victoria seguida al ganar 32-36 a la Sar, por lo que mantiene la segunda plaza en una jornada en la que también ganaron Carballal, Valladolid y Porriño. A falta de cinco jornadas para el final de la liga de División de Honor Plata las espadas siguen todo lo alto en la lucha por el subcampeonato.

El equipo de Juan Costas dominó el partido y el marcador prácticamente de principio a fin en Redondela. Un parcial de 0-6 le dio una ventaja de 4-9 que ya fue administrando durante toda la primera parte, que se cerró 19-22. Las locales, pese a la baja de la central María Pexegueiro, no bajaron en ningún momento los brazos merced a su juego de contragolpe, pese a que el Asmubal volvió a abrir brecha en el electrónico en la segunda parte (23-30). El partido dio un vuelco con un parcial de 7-1 que apretó las cosas (30-31) tras la exclusión de Eli Méndez. A su regreso a la pista el Asmubal no se arrugó y con cinco goles seguidos de la propia Méndez sentenció el duelo y se apuntó otra victoria.

El Asmubal se va al parón liguero en su mejor momento de la temporada, por lo que este no puede ser más inoportuno. Y es que la liga no volverá hasta el 11 de marzo. Las últimas cinco jornadas son muy exigentes y prácticamente exigirán al Asmubal ganarlo todo para conservar la plaza, incluido al ya campeón Lanzarote a domicilio. De momento jugadoras y técnicos piensan en disfrutar el momento y en preparar la próxima cita, que será en Palencia ante el Quesos Cerrato.

Ficha técnica

Sar Redondela: Sara: Vázquez y Ayude; Peña, De la Torre (3), Fervenza, Lucía (6), Sandra (5), Cecilia, Alfaya, Vilaboa (4), Eva (1), Crespo (3), Solla (10) y Natalia.

Inelsa Asmubal: Ligero y Caneda; Agustina (4), Arangio (4), Sabela (2), Fajardo (3), Currás, Cores (2), Cores (5), Vera, Eli Méndez (7), Miniño (8), Rey (1) y Vanesa.

Árbitros: Villanueva Pérez y Torreiro Barros. Excluyeron por dos minutos a Peña (min. 7) y Alfaya (min. 42 y 48) por la Sar; y a Agustina (min. 15), Vanesa (min. 34), Fajardo (min. 43), y Eli Méndez (min. 47) por el Asmubal.

Marcadores: 8-12/19-22/26-31/32-36.

Incidencias: Jornada 21. Municipal La Bombonera