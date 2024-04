El Atlético Cuntis elimina al vigente campeón de Copa y Supercopa

El vigente campeón de la Copa Rias Baixas, el Portonovo, quedó apeado ante el Atlético Cuntis desde la tanda de penaltis en la eliminatoria de octavos de final. El partido disputado en la noche del miércoles en el campo de A Ran finalizó con empate 1-1. Carlos adelantó al equipo de Edu Muñiz a la hora de juego y el Portonovo consiguió llevar el duelo a los penaltis con un tanto de Felipe en el tiempo de aumento.

En la tanda, aunque empezó mandando el Portonovo después de que David Conde detuviese el primer lanzamiento local y marcase Hugo, llegaron a continuación los fallos en el segundo y el tercer lanzamiento de los visitantes por medio de Eloy y Diegui, al rematar al poste y directamente fuera. El Cuntis no falló ningún otro y se impuso por 4-2, apeando no sólo al vigente ganador de la primera edición del torneo, sino también al actual campeón de la Supercopa de Galicia.

El Atlético Cuntis se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la eliminatoria entre el Cotobade y el Umia. El resto de duelos de octavos de final, cuya mayor parte se jugarán el próximo miércoles día 1 dde mayo, son: Cordeiro vs Lalín; Bueu vs San Adrián; Sanxenxo vs Villalonga; Pontearnelas vs Céltiga (22 de mayo), Soutomaior vs Ribadumia y Marín vs Cambados.