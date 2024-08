El Atlético Villalonga gana al Sporting de Gijón y el miércoles recibirá en San Pedro a As Celtas

El Atlético Villalonga se impuso 0-2 al Sporting de Gijón en Pola de Laviana y se llevó el Trofeo Virgen del Otero con los goles de Bita y Lía. El equipo de Edu González dejó buenas sensaciones en su segundo test de pretemporada ante un rival también de Segunda RFEF. El técnico vigués repartió minutos entre todas sus jugadoras. En un campo de hierba natural que no estaba demasiado bien, el partido estuvo marcado por las altas temperaturas. A los 17 minutos de la primera parte el equipo celeste perdió por lesión a Patri Curbelo. El equipo de Edu González dominó el juego y se adelantó por medio de Bita en un primer tiempo en el que dispuso de más ocasiones para ampliar el marcador.



En la segunda parte sólo repitió de inicio Andrea y la portera Yamila Vergara, que había sustituido a Curbelo. Edu González cambió al resto de jugadoras, apostando por otro once prácticamente diferente, lo que no impidio al Atlético Villalonga dominar el partido y crear las mejores ocasiones. Así llegó el 0-2 por medio de Lía. “Las sensaciones fueron buenas”, explica el técnico. “Seguimos trabajando y mejorando cosas, aunque también hay otras que corregir”, explica Edu González. “En líneas generales estuvimos bastante bien, estoy contento”.



El siguiente compromiso del Atlético Villalonga será este miércoles en su estreno en San Pedro. En juego estará la IX edición del Trofeo Concello de Sanxenxo y el rival a partir de las 19 horas será As Celtas, que este sábado goleó al Umia por 7-0 en el segundo amistoso de las de Barrantes, que están en 1ª Gallega.