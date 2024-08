El Atlético Villalonga se luce ante el Cacereño a una semana de comenzar la liga

El Atlético Villalonga continúa sumando triunfos en esta pretemporada, en esta ocasión, ante un rival de superior categoría como es el Cacereño, que disputa 1ª RFEF, por 1-0 en el duelo disputado en la ciudad de Zamora. Las de Edu González siguen cogiendo el ritmo de competición de cara al inicio de 2ª RFEF, en el que se estrenarán en San Pedro el próximo 7 de septiembre ante el Athletic de Bilbao B.



A pesar de que las de Sanxenxo ya se enfrentasen a equipos exigentes como As Celtas o el Deportivo B, lo cierto es que el enfrentamiento contra el Cacereño suponía un plus en el nivel de exigencia del encuentro, no solo por la diferencia de categoría, si no por el nivel físico de las rivales. Una cita en la que el Atlético Villalonga cumplió con nota, y en la que, de nuevo, Edu González pudo poner a prueba a las nuevas incorporaciones junto con las más veteranas del equipo sanxenxino, que, sin duda, ilusiona a su afición respecto al objetivo de ascender a 1ª RFEF, del que la pasada campaña se quedaron a las puertas de conseguir.

Asimismo, las futbolistas vienen mostrando un gran nivel durante esta pretemporada, por lo que, si las lesiones respetan la temporada, González podrá contar con una plantilla muy completa para la 2024-2025.

Ante el Cacereño, el Atlético Villalonga volvió a demostrar su saber estar. Pendientes del momento en el que pudiesen dinamitar el enfrentamiento a su favor. Las de González mantuvieron la posesión del balón ante un rival de muchísima intensidad, además de ser capaces de mover el balón a pesar de la presión de sus rivales. Ahora, el Atlético Villalonga enfrenta su última semana de pretemporada, en la que se enfrentarán el sábado, en el Trofeo Emma Cuervo, al Real Oviedo.

El cadete también triunfa



Asimismo, el cadete del Atlético Villalonga se llevó el trofeo del I Torneo Fútbol Femenino Caldas FC, organizado por dicho club, y en el que las cadetes hicieron un gran papel, preparadas para su vuelta con las pilas cargadas.