El Atlético Villalonga recibirá al Deportivo en la Copa de la Reina

El Atlético Villalonga participará por segundo año consecutivo en la Copa de la Reina. Efectuado el sorteo de la primera ronda, que se disputará a partido único en septiembre, el equipo de Sanxenxo recibirá al RC Deportivo, que esta temporada militará en la máxima categoría del fútbol español.



Las otras eliminatorias que se disputan por proximidad geográfica son: Bizkerre vs Deportivo Alavés; Pradejón vs DUX Logroño; Córdoba vs Málaga; Zaragoza vs Huesca; Real Oviedo vs Sporting de Gijón; Real Unión de Tenerife vs CD Tenerife; y Rayo Vallecano vs Getafe.

Partido contra el Spórting de Gijón

El equipo celeste que entrena Edu González se desplaza este sábado a Asturias para disputar su segundo test de pretemporada. A partir de las 18 horas se enfrenta al Spórting de Gijón en Pola de Laviana.

El miércoles a las 19 horas el Atlético Villalonga recibirá a As Celtas en el campo de San Pedro con el Torneo Concello de Sanxenxo en juego.