Empate con sabor a derrota del Umia, que aún sueña con la Copa del Rey

El Umia no pudo ganar al Cultural de Areas a domicilio y sumó un punto tras igualar 3-3 que le deja sin opciones de ascenso, ya que ayer materializó el salto de categoría el Gran Peña-Celta C, y además le complica mucho sus aspiraciones de acabar tercero y pelear por jugar la Copa del Rey. Tras el resultado de A Lomba el equipo de Sergio Martín deberá ganar en la última jornada (domingo, 18 horas en horario unificado) al Barbadás y esperar que no lo haga el Portonovo en casa ante el propio Areas.



El Umia dejó escapar una gran oportunidad de depender de sí mismo en la última jornada. No por lo que hizo en la primera parte, en la que no estuvo nada bien y fue claramente superado por su rival. Y eso que en una contra se puso por delante por mediación de Franco, pero el Areas le dio la vuelta a la situación. Primero con un gol de cabeza a la salida de un córner y antes del descanso al aprovechar una contra.



Sergio Martín movió ficha para la segunda mitad, con un triple cambio y pasando a doble pivote y un media punta por dentro en una inversión del triángulo. Mejoró mucho el Umia, que ya fue otro. Logró empatar en un penalti por mano de un defensor y tenía el partido donde quería para llevárselo, ya con su rival entregado.



Pero un error de Nucho dio al Areas el 3-2. Este gol lo complicó todo. El Umia no bajó los brazos y logró el 3-3 porque la dinámica del partido le favorecía, pero ya no tuvo tiempo para completar la remontada. Además Joseph tuvo que hacer una falta en el 90 cortando una contra que el costó la roja.



El empate sabe a derrota, pero los de Barrantes llegarán a la última jornada con opciones de soñar con la Copa del Rey. La plaza se la rifarán Barbadás, Umia y Portonovo, ya que el Pontevedra B al ser un filial no puede disputar la competición del K.O.









Cultural Areas 3 -3 Umia CF

Cultural Areas: Sergio, Rodrigo, Pablo Bugarín, David Ares, Yago (Bruno, min. 61), Marcos Alonso, Miguel (Porto, min. 80), Paulo, Lucas (Adrián, min. 64), Nico (Javi Rodríguez, min. 86) y Óscar Caramés.



Umia: Nucho, Antón, Emilio, Álex Guillán (Dani Bugallo, min. 46), Miguel (Migui Sayar, min. 68), Franco (Joni, min. 80), Kimi (Joseph, min. 46), Oski, Nico, Iago Barreiro (Guille, min. 46) y Diego Iglesias.



goles: 0-1 Franco (min. 27); 1-1 Marcos Alonso (min. 32); 2-1 Miguel (min. 45); 2-2 Nico, de penalti (min. 71); 3-2 Adrián (min. 86); 3-3 Guille (min. 88).



árbitro: Fernández Teijido, asistido por Prado López y Boutzakate Abdelouadoud. Amarilla a Yago, Marcos y Óscar Caramés por los locales, y a Diego, Antón, Guille y Migui Sayar por el Umia. Expulsó al visitante Joseph en el 90.