Las bajas en el Céltiga y la necesidad en el Ribadumia marcan sus partidos en casa

La 21ª jornada de liga de Preferente Sur viene marcada por la plaga de bajas que sigue arrastrando el Céltiga y la necesidad de un cambio de dinámica en el Ribadumia.

El equipo isleño (3º con 37 puntos) recibe al Porriño (10º con 28 puntos) a las 16:30 horas. "No recuerdo estar tanto tiempo en una situación así", lamenta Luis Carro ante la plaga interminable de lesiones. A las de larga de duración de Davila y un Pablo Pillado que fue operado esta semana, se unen Nucho, Íker Otero, Pablo Iglesias, Jonás, Pedro Delgado y Pablo González, que además está sancionado. No pudieron entrenar durante la semana Guille y Lezcano, que entran en la lista pero están tocados. Carro tira de cuatro juveniles para completar la convocatoria. "Llevamos así desde diciembre, pero seguimos sin bajarnos de ahí, compitiendo y ganando en campos complicados". Sobre el Porriño, el vilanovés dice que "es un equipo que me gusta mucho, hace muchas cosas bien y mezcla jugadores con experiencia con jóvenes determinantes, como Marcos Fontán".



El Ribadumia (13º con 23 puntos) recibe en A Senra Juvenil de Ponteareas (6º con 32 puntos) en un partido en el que los locales necesitan cambiar de dinámica. Llevan siete jornadas sin ganar y han perdido sus últimos cuatro partidos. "En este parón tuvimos una reunión entre nosotros para hablar de la situación", explica Baptiste. "Nos da igual el rival, ahora sólo nos vale sumar", se sincera el entrenador. "Incluso nos viene bien que sea un rival tan fuerte como el Juvenil porque a nivel anímico sería muy importante sumar". Bati va alinear "gente que tire del carro", consciente de que en esta situación el carácter es importante. En juego puede estar su continuidad, que va a depender de lo que hagan los futbolistas en el campo.